„Počínaje 6. prosincem se Martina Šimkovičová stává osobou, jejíž jméno nesmím vyslovit. Podobnost s postavou z knižní ságy autorky J. K. Rowlingové je čistě náhodná,“ píše Drlička na Instagramu.
Ministryně jej z funkce ředitele Národního divadla Slovensko (SND) odvolala loni v létě. Resort uvedl, že v něj ztratil důvěru, a vymezil se vůči jeho manažerským postupům. Dekret o odvolání Drlička dostal ráno mezi dveřmi svého bytu, prý bez toho, že by v dopise byl uveden důvod. Odvolaný šéf divadla tehdy prohlásil, že současná vládní garnitura nesnese kritiku.
A na potlačování kritických názorů se odkazuje i dnes, když hovoří o veřejném zákazu hovořit o ministryni. Považuje za „mimořádně nebezpečný signál“, že jeden orgán státní moci mu zakazuje říkat své názory na člověka, který vykonává veřejnou funkci.
Ministryně na něj v březnu podala trestní oznámení pro pomluvu a poškozování dobrého jména. Krajský soud v Bratislavě nyní vyhověl návrhu na nařízení neodkladného opatření ze strany šéfky resortu kultury.
„Rozhodnutí se podřizuji, ale jako zodpovědný a angažovaný občan ho nemůžu respektovat a podniknu všechny právní kroky na jeho zvrácení,“ řekl Drlička. „Posiluje politiky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv prostředky na umlčení kritického občanského názoru,“ podotýká.
Konkrétně se má Drlička „zdržet vyjádření o osobě žalobkyně ve veřejném prostoru, hlavně v tištěných médiích, v elektronických médiích včetně jejich blogů a na sociálních sítích zveřejňováním nepravdivých a hodnotících výroků, úsudků a názorů a zdržel se dalšího zasahování do dobré pověsti žalobkyně jakoukoliv jinou formou veřejných vyjádření nebo jinými prostředky“.
„V minulosti jsme slyšeli mnoho vyhlášení ze strany koaličních politiků o tom, jak důležitá je svoboda slova. Díky svobodě slova můžou svobodně tvrdit, že Rusko je přítel a Evropská unie diktatura,“ dodává.
Ministerstvo kultury pro portál Sme uvedlo, že respektuje úterní rozhodnutí soudu. „Resort vítá, že právní mechanismy dokážou zajistit ochranu lidské důstojnosti a slušného dialogu. Myslíme si, že respekt k osobnostním právům – i v případě veřejných funkcionářů – tvoří základ stabilní a kultivované společnosti,“ vzkázala mluvčí.