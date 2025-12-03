Jméno ministryně Šimkovičové už nevyřknete, nakázal soud exšéfovi divadla

Ze slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové se po vzoru Voldemorta z Harryho Pottera stala „ta, jejíž jméno se nesmí vyslovit“. Alespoň pro bývalého ředitele slovenského Národního divadla Mateje Drličku. Tomu totiž soud v reakci na žalobu ministryně uložil, že o Šimkovičové nesmí veřejně hovořit. Drlička už ohlásil, že se proti rozhodnutí odvolá. Verdikt považuje za signál umlčování kritických názorů.
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (26. listopadu 2025)

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (26. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (21. října 2025)
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (24. listopadu 2025)
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (15. května 2025)
Odvolaný šéf Slovenského národního divadla (SND) Matej Drlička (6. srpna 2024)
„Počínaje 6. prosincem se Martina Šimkovičová stává osobou, jejíž jméno nesmím vyslovit. Podobnost s postavou z knižní ságy autorky J. K. Rowlingové je čistě náhodná,“ píše Drlička na Instagramu.

Ministryně jej z funkce ředitele Národního divadla Slovensko (SND) odvolala loni v létě. Resort uvedl, že v něj ztratil důvěru, a vymezil se vůči jeho manažerským postupům. Dekret o odvolání Drlička dostal ráno mezi dveřmi svého bytu, prý bez toho, že by v dopise byl uveden důvod. Odvolaný šéf divadla tehdy prohlásil, že současná vládní garnitura nesnese kritiku.

A na potlačování kritických názorů se odkazuje i dnes, když hovoří o veřejném zákazu hovořit o ministryni. Považuje za „mimořádně nebezpečný signál“, že jeden orgán státní moci mu zakazuje říkat své názory na člověka, který vykonává veřejnou funkci.

Ministryně na něj v březnu podala trestní oznámení pro pomluvu a poškozování dobrého jména. Krajský soud v Bratislavě nyní vyhověl návrhu na nařízení neodkladného opatření ze strany šéfky resortu kultury.

„Rozhodnutí se podřizuji, ale jako zodpovědný a angažovaný občan ho nemůžu respektovat a podniknu všechny právní kroky na jeho zvrácení,“ řekl Drlička. „Posiluje politiky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv prostředky na umlčení kritického občanského názoru,“ podotýká.

Konkrétně se má Drlička „zdržet vyjádření o osobě žalobkyně ve veřejném prostoru, hlavně v tištěných médiích, v elektronických médiích včetně jejich blogů a na sociálních sítích zveřejňováním nepravdivých a hodnotících výroků, úsudků a názorů a zdržel se dalšího zasahování do dobré pověsti žalobkyně jakoukoliv jinou formou veřejných vyjádření nebo jinými prostředky“.

„V minulosti jsme slyšeli mnoho vyhlášení ze strany koaličních politiků o tom, jak důležitá je svoboda slova. Díky svobodě slova můžou svobodně tvrdit, že Rusko je přítel a Evropská unie diktatura,“ dodává.

Ministerstvo kultury pro portál Sme uvedlo, že respektuje úterní rozhodnutí soudu. „Resort vítá, že právní mechanismy dokážou zajistit ochranu lidské důstojnosti a slušného dialogu. Myslíme si, že respekt k osobnostním právům – i v případě veřejných funkcionářů – tvoří základ stabilní a kultivované společnosti,“ vzkázala mluvčí.

matejdrlicka

Krajský súd Bratislava ma 6.12. vypne. Ja, Matej Drlička, občan Slovenskej republiky, fakticky nebudem môcť vysloviť ani len meno ministerky kultúry vo verejnom priestore. 
 
Krajský súd v Bratislave vyhovel návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Potom, čo Mestský súd Bratislava IV jej návrh na neodkladné opatrenie dvakrát zamietol, vydal krajský súd rozhodnutie, v ktorom mi nariaďuje, aby som sa „zdržal vyjadrení na osobu žalobkyne vo verejnom priestore, najmä v printových médiách, v elektronických médiách vrátane ich blogov a na sociálnych sieťach zverejňovaním nepravdivých a hodnotiacich výrokov, úsudkov a názorov a zdržal sa ďalšieho zasahovania do dobrej povesti žalobkyne akoukoľvek inou formou verejných vyjadrení alebo inými prostriedkami“. O tomto rozhodnutí som sa dozvedel pri nahliadnutí do  spisu, ktorý vedie Mestský súd BA IV, a to v spore na ochranu osobnosti, ktorý proti mne iniciovala ministerka. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 6.12. 
 
Tomuto rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave sa podriaďujem, ale ako zodpovedný a angažovaný občan ho nemôžem rešpektovať a podniknem všetky právne kroky na jeho zvrátenie. V podstate paušálny zákaz vyjadrovania názorov na osobu, ktorá vykonáva verejnú moc, pochádzajúci od inej zložky štátnej moci, navyše v štádiu konania, ktoré sa vyznačuje len chabým dokazovaním, považujem za mimoriadne nebezpečný signál. Posilňuje politikov, ktorí sa nezdráhajú využiť akékoľvek prostriedky na umlčanie kritického občianskeho názoru. 
 
V ostatnom čase sme si vypočuli veľa vyhlásení zo strany koaličných politikov o tom, aká dôležitá je sloboda slova. Vďaka slobode slova, môžu slobodne tvrdiť, že Rusko je priateľ a Európska únia je diktatúra.
 
Martina Šimkovičová sa počínajúc dňom 6.12. stáva osobou, ktorej meno nesmiem vysloviť. Podobnosť s postavou z knižnej ságy autorky J. K. Rowling je čisto náhodná.

