Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Na místě jsou desítky zraněných, devět těžce

Nehoda se stala krátce poté, co regionální spoj z Bratislavy do Nitry vyjel z nádraží v Pezinku. Osobní vlak se srazil se soupravou jedoucí z Košic do Bratislavy. Původní informace o čelní kolizi vlaků se podle slovenských médií nepotvrdila.
Jeden z cestujících, který byl ve vlaku z Košic do Bratislavy, řekl, že „to byla strašná rána“. Nejhorší je podle něho situace v prvním vagónu. Provoz na trati byl v okolí nehody přerušen.
Podle informací slovenské televizní stanice TA3 by na místě mělo být nejméně devět těžce zraněných. Cestující evakuují autobusy. Podle TA3 nedošlo k vykolejení vlaků. Televize Markíza uvádí, že jeden z vlaků jel rychlostí 80 kilometrů za hodinu. Druhý z vlaků podle televize byl rovněž v pohybu, jeho rychlost však zatím není známá.
K situaci se už vyjádřil slovenský premiér Robert Fico, který popřál všem zraněným brzké uzdravení a vyzval k zdržení se před nenávistnými projevy. A krátce nato oznámil, že se kvůli srážce vlaků v pondělí mimořádně sejde slovenská vláda. Projedná výsledky vyšetřování a přijme rozhodnutí, uvedl Fico.
„Jsem v kontaktu s příslušnými členy vlády ohledně další srážky vlaků na železniční trati mezi Bratislavou a Pezinokem. Byly aktivovány všechny záchranné služby. Přeji zraněným brzké uzdravení. Jakmile budou záchranné operace ukončeny, bude nutné tuto tragickou nehodu důkladně vyšetřit, aby se zjistilo, zda byla způsobena technickou poruchou nebo lidskou chybou, jako tomu bylo v případě předchozí železniční nehody,“ napsal Fico v facebookovém příspěvku.
Minulý měsíc se nedaleko Rožňavy srazily dva rychlíky, zranění utrpěly desítky lidí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz