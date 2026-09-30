Student gymnázia ve Spišské Staré Vsi podle soudu zavraždil zástupkyni ředitelky a jednu studentku a další spolužačku zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Kvůli problémovému chování mu škola již dříve stanovila individuální studijní plán. Stěžovaly si na něj také jeho spolužačky.
Předseda soudního senátu Milan Cisarik řekl, že právě přeřazení na individuální studium vedlo obžalovaného k přípravě vraždy zástupkyně školy a tří spolužaček. O plánovaném činu komunikoval se spolužáky. Jedna ze spolužaček, kterou podle soudu plánoval zabít, nebyla v době útoku ve škole.
Soud odmítl argumenty obhajoby, která zpochybňovala kvalifikaci činu jako úkladné vraždy. Advokát mladíka uvedl, že si student před útokem nevzal nůž s úmyslem vraždit, ale spáchat sebevraždu. Útočník po činu uprchl do lesa, kde ho zadrželi policisté. Soud ho následně poslal do vazby.
K dalšímu útoku nožem na škole na Slovensku došlo v úterý. Tragédii nepřežila jedna učitelka, další učitelka a jedna žákyně utrpěly zranění. Dívka je podle dnešního oznámení ministra zdravotnictví Kamila Šaška nadále ve velmi vážném stavu. Policie útočníka zadržela. Podezřelým je 13letý žák školy, který vzhledem k nízkému věku není trestně odpovědný.
V souvislosti s útokem ve Staškově nedaleko Čadce čelí trestnímu stíhání také místní policista, a to pro údajné maření úlohy veřejným činitelem. Podle portálu Aktuality.sk podcenil závažné informace o chování chlapce před útokem. Slovenský ministr školství také přiznal, že v obci krátce před tragédií došlo k „určité události“.