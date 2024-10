Slovenská hymna bude znít jinak. Ministryně najala skladatele, orchestr a sbory

Text slovenské hymny je zakotvený v ústavě, a proto musí zůstat v současné podobě. Hudba skladby Nad Tatrou sa blýska se však pozmění – jak moc, není zatím jasné. Podle portálu Aktuality.sk si ministerstvo kultury najalo známého slovenského dirigenta a skladatele Oskara Rózsu a zapojit se má i několik uměleckých kolektivů. Například orchestr, sbor Slovenské filharmonie či dva dětské soubory.

„Chystáme velké překvapení,“ oznámila Šimkovičová minulý týden ve vysílání dezinformačního internetového rádia Infovojna. Tou je právě nová verze hymny. „Na uměleckém díle pracuji od roku 2011. Ministerstvo kultury jsem oslovil už v roce 2011, ale vzhledem k tomu, že je to malý dárek pro Slovenskou republiku ode mě, nerad bych to znehodnotil dřív, než si bude možné poslechnout výsledek,“ uvedl Rózsa.

Kolik bude projekt stát, není známo. Na novou podobu nicméně osobně dohlíží jak ministryně, tak tajemník služebního úřadu ministerstva Machala. Ten se do širšího povědomí dostal rozhovorem, v němž se redaktora ptal, zda je Země skutečně kulatá.

Také Šimkovičová, jež do vedení resortu přišla z dezinformační scény, čelí kritice opozice i Slováků. Ať už za čistky ve vedení slovenských kulturních institucí či prohlášení, že „kultura na Slovensku má být slovenská a žádná jiná“. Lidé kritizovali její omezený rozhled a všímali si i toho, že nominantka Slovenské národní strany (SNS) sice mluví jako typická nacionalistka, ale sama donedávna žila v Rakousku.

Slováky pobavil i krkolomně napsaný dopis, který ministryně po nástupu do úřadu poslala svému českému kolegovi Martinu Baxovi. Tehdy ji lidé kritizovali, že jim v Česku dělá ostudu. Její zásahy do kulturní scény a homofobní výroky pak vedly k tomu, že se pod petici za její odvolání podepsalo přes 190 tisíc lidí a konalo se několik protestů. Opozici se však dosud nepodařilo ministryni odvolat, vláda Roberta Fica má v parlamentu většinu. A to i po nedávných sporech v poslaneckém klubu SNS.

Tanečky kolem klubu SNS

Šéf partaje Andrej Danko se nedávno rozkmotřil s poslancem a starostou obce Očová Rudolfem Huliakem, který se do parlamentu dostal právě za SNS. Vede však menší uskupení Národní koalice a začal žádat, aby se název poslaneckého klubu rozšířil právě o tuto stranu. To Danko emotivně odmítl a z klubu odešli tři členové, čímž se celkový počet členů snížil na sedm.

Podle slovenských pravidel by tím klub měl zaniknout, protože je potřeba nejméně osm členů. Danka však podle posledních informací zachránil Ficův Směr-SD. Zakládající člen největší vládní strany Dušan Muňko totiž přestoupil do SNS. „Rozhodli jsme se, že posílíme poslanecký klub Slovenské národní strany tak, aby mohl dále fungovat. Jsou to vysloveně formálně-právní důvody. Při řešení některých problémů, které život přináší v parlamentu, jsou tři poslanecké kluby důležité,“ řekl šéf poslaneckého klubu Směru Ján Richter.

Dodal, že Muňko však zůstává členem Ficovy strany. Krok označil pouze za hostování. Také Huliak řekl, že jeho trojice poslanců včetně něj bude nadále podporovat Ficovu vládu. Alespoň tři poslanecké kluby například mohou navrhnout doplnění programu aktuální schůze parlamentu, což nynější vládní koalice už opakovaně využila.

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v prohlášení napsal, že Fico se zoufale snaží udržet při životě slepenec a že vládě teče do bot. Výrazem slepenec Fico po volbách konaných v roce 2010 označil vládní koalici čtyř stran pravého středu, která v úřadu vystřídala jeho první vládu.