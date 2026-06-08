Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

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  15:45aktualizováno  15:45
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Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v přepočtu až 80 tisíc korun. Portál Tatry Official záznam zveřejnil na sociálních sítích a připomněl, že jakékoli koupání v plesech je zakázáno.

„Takové chování může na první pohled působit neškodně, ale pravidla ochrany přírody neplatí bezdůvodně. Tatranská plesa představují jedinečné a citlivé horské ekosystémy, které vyžadují maximální ochranu,“ stojí v příspěvku.

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách
Vysokohorské túry jsou jen jednou z možnosti, jak si lze Tatry užít.
Vysoké Tatry, Mlynická dolina. Zprava vrcholy: Patria, Satan, Hlinská veža, Koprovský štít
Pohled z Vysokých Skalek, kdy oranžový kotouč zapadal přímo za Vysoké Tatry.
13 fotografií

Vstup do tatranských ples je přísně zakázaný. Porušení těchto pravidel představuje podle příspěvku nejen nezákonné jednání, ale také nedostatek respektu k přírodě.

Bloková pokuta za porušení pravidel ochrany přírody činí 300 eur (asi 7 270 korun), ale v případě správního řízení se může vyšplhat na více než 3319 eur (zhruba 80 tisíc korun).

Návštěvníky parku zástupci prosí, aby respektovali pravidla národního parku, v tatranských plesech se nekoupali, neotužovali, ani do nich nevstupovali, a drželi se vyznačených turistických stezek.

„Tatry máme jenom jedny. Chraňme je společně pro další generace,“ napsali.

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