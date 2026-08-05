Jedno léto, dva teplotní rekordy. Na tom samém místě, hlásí Slovensko

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  18:51aktualizováno  18:51
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ilustrační snímek | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Slovensko zaznamenalo nový teplotní rekord, v obci Kamenica nad Hronom na jihu země ve středu odpoledne naměřili 41,4 stupně Celsia, uvedla slovenská média. Údaj je zatím předběžný a bude se ověřovat, upozornil mluvčí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.

Předchozí rekord - 41,3 stupně Celsia - byl zaregistrován ve stejné obci na konci letošního června. „Jedno léto, dva rekordy a na tom samém místě,“ napsal v titulku server Pravda.sk.

Teplota vzduchu ve středu překročila 41 stupňů Celsia i na dalších meteorologických stanicích: z obce Mužla hlásí meteorologové 41,2 stupně Celsia a z obce Dolné Plachtince 41,1 stupně Celsia, poznamenal server Sme.sk.

“Čtyřicítky“ a vyšší teploty ve středu odpoledne naměřilo devět stanic, a to i v hlavním městě Bratislavě, kde už ve čtvrtek v bratislavské čtvrti Koliba meteorologové zaznamenali 40,6 stupně Celsia, což byl pro slovenskou metropoli nový rekord. Ten předchozí byl přitom jen den starý: v pondělí v Bratislavě naměřili 39,9 stupně Celsia.

„Ochladit se venku se (dnes) dalo jedině na Lomnickém štítu (ve Vysokých Tatrách, kde naměřili příjemných 17,5 stupně,“ podotkla Pravda.

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