Slovenští podnikatelé nyní z každé bankovní transakce platí daň ve výši 0,4 procenta, nanejvýš však 40 eur. Novinka inspirovaná maďarským modelem platí teprve týden, na sítích už však kolují bankovní výpisy přinejmenším rozladěných Slováků. Šéf Slovenské národní strany (SNS) právě na tento hněv voličů reaguje a slibuje, že se zasadí o zrušení daně.

Poplatky jsou součástí vládního konsolidačního balíčku, kterým chce kabinet Roberta Fica uzdravit veřejné finance. Podle Danka se nicméně ukazuje, že „první dny od zavedení jasně ukazují, že tento typ daně nemá co dělat v našich daňových podmínkách a zeměpisných šířkách“. „Ukazuje se jako nefunkční, je to neetický experiment,“ míní.

Už když vrcholila minulá vládní krize, Danko Ficovi v emotivním veřejném dopise psal, že jej premiér donutil „hlasovat pro konsolidaci, s čímž se nemůže ztotožnit“. „Hloupé transakční daně, zrušení rodičovského příspěvku,“ stěžoval si tehdy. „Tato daň je prostě nemorální,“ přisadil si nyní v diskusní relaci televize TA3.

Jeho cílem prý stále je udržet současnou vládu. Upozornil však na to, že se lidem daní už jednou zdaněné peníze a že ze záležitosti vyplývají další právní otázky. Transakční daň, která má podle odhadu slovenského ministerstva financí do rozpočtu přinést 700 milionů eur, tak chce Danko zrušit buď ke konci června nebo prosince letošního roku.

Dodal, že pokud na koaliční radě nedosáhne dohody, bude to považovat za politické selhání. A pokud se mu to prý nepodaří vyřešit „v kuchyni“, „napálí to do parlamentu a bude mu jedno, kdo bude jak hlasovat, uvítá i hlasy od opozice“. Ta by ráda, aby daň zanikla už 1. května. Problém pro Danka představuje fakt, že pokud by hlasoval pro příslušný pozměňující návrh z pera opozice, porušil by tím koaliční smlouvu.

Přímo ve vládě Danka podpořil nový ministr investic Samuel Migal’, který se do funkce dostal jen díky tomu, že bez něj a dalších rebelů by Ficova vláda dál neměla většinu v parlamentu. S kritikou transakční daně je v souladu i předseda největší opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka, který novinku označil za likvidační pro slovenské podnikatele.

A právě do toho, jak si Danko notuje s opozicí, na které jinak nenechá nit suchou, se opřel bývalý policejní prezident a nynější místopředseda Národní rady Gašpar. „Andrej Danko v posledních dnech namísto spolupráce v koalici čím dál víc směřuje k politickému dobrodružství s opozicí a Progresivním Slovenskem,“ napsal na sítích.

Danko podle něj ukázal, že když jde o vlastní preference, „není mu nic svaté a může si kopnout i do koaličního partnera“. „Zní to jako sabotáž vlastní vlády? Ano. A není to náhoda. Danko se začíná otevřeně spojovat s Progresivním Slovenskem a opozicí v iluzi, že se to bude líbit jeho voličům,“ říká ve videu, kde se Danka ptá, jak chce nahradit chybějící zisk z transakční daně, a vyzval ho, aby se „konečně začal chovat jako zodpovědný koaliční partner“.

„Namísto řešení přináší jen chaos a konflikty – zřejmě ve snaze zakrýt vlastní propad v preferencích. Jeho politická formace se mu rozpadá pod rukama a pokud neumí přispět konstruktivně, měl by aspoň přestat brzdit ty, kteří se snaží napravovat škody po předcházející vládě. Slovensko si dnes nemůže dovolit další osobní ega na úkor společných cílů,“ dodal Gašpar, čímž odkázal na prvopočátky vládní krize, kdy se Dankovi kvůli trojici poslanců kolem Rudolfa Huliaka rozpadl poslanecký klub. Huliak se nakonec s Ficem dohodl. Stal se ministrem sportu a cestovního ruchu – tedy resortu, jehož vznik si prosadil šéf SNS Danko.

A co se týká zmíněných preferencí, podle některých průzkumů má SNS nyní podporu pouze kolem 1,5 procenta voličů. V této situaci už by se do parlamentu znovu nedostala. I proto se Danko velmi snaží zabránit případným předčasným volbám. Ke zrušení transakční daně nicméně dále říká, že si vláda nechala při tvorbě rozpočtu dostatečnou rezervu na to, aby se bez těchto peněz obešla. A na Gašparův výpad také zareagoval.

„Pane Gašpare, ne já a SNS, ale vy a Směr-SD jste hlasovali s PS pro to, aby slovenští vojáci šli do Pobaltí. Kdybyste řešili (šéfa opozičního hnutí Slovensko Igora) Matoviče před pár lety, nevyhrál by volby. Podívejte se do zrcadla dřív, než něco řeknete. Ne SNS, ale vy hlasujete pro sankce proti Rusům. Ne SNS, ale vy odpovídáte za finance, jako i za to, že se tu dosud nic nevyšetřuje,“ napsal otevřený příznivce současného Ruska na Facebooku.

Ostatně právě s Gašparem byl Danko nedávno na návštěvě Moskvy, kde se mimo jiné rozplýval nad pestrou nabídkou supermarketů. Dodal, že předseda PS Šimečka kdysi pracoval jako asistent pro jednoho z poslanců strany Směr. „My roky říkáme to samé, vy jen převlíkáte kabáty,“ vzkázal. Jeho SNS pak navrhla, že by se rozpočtový výpadek dal nahradit snížením výdajů na zbrojení. „SNS je principiálně proti dalším penězům do ministerstva obrany,“ uvedla mluvčí proruské strany.