„Další útoky na civilní oblasti a kritickou infrastrukturu na ukrajinském a ruském území nezvyšují potenciál mírového procesu. Naopak, takováto eskalace omezuje prostor pro mírový dialog o tom, jak ukončit válku a dosáhnout trvalý a spravedlivý mír,“ uvedl Blanár.
Ukrajina se brání ruské vojenské invazi od února 2022. Kyjev podniká odvetné údery, které podle něj směřují na ruskou vojenskou a ropnou infrastrukturu.
Před uvedeným prohlášením Blanára slovenská opozice kritizovala vládní politiky země, že se k nejnovějším ruským útokům nevyjádřili, a připomenula nedávnou schůzku slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě.
Poukázala také na krok Maďarska, které ohlásilo předvolání ruského velvyslance v Budapešti právě kvůli náletu ruských dronů na Zakarpatí na západě Ukrajiny, kde žije také maďarská menšina.
Fico dlouhodobě kritizuje například protiruské sankce EU i kroky evropského bloku proti dovozu ruských energií. Ficova současná vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
Slovenský prezident Peter Pellegrini po dronových útocích Ruska na ukrajinské cíle blízko slovenských hranic podle médií uvedl, že incident potvrzuje význam přípravy úprav slovenského práva.
Cílem má být umožnit armádě i za mírového stavu účinně zasahovat proti objektům, jež by mohly překročit slovenské hranice. Pellegrini o této změně příslušného zákona, kterou obhajovala také armáda, veřejně hovořil už dříve.
Opozice, jejíž hlasy ve sněmovně by byly potřebné ke schválení takové změny, iniciativu odmítla. Podle tisku slovenská armáda v době míru může jen asistovat jiným bezpečnostním složkám, ale nemůže sama převzít velení a vykonávat některé operace.