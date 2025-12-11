Absence důvodů pro zkrácené legislativní řízení, vážné věcné připomínky k nedostatečné ochraně obětí a nevyřešené výhrady ze strany EK s možnými následky pro Slovensko vedly prezidenta k rozhodnutí vrátit zákon jako celek parlamentu, uvedla prezidentská kancelář v komuniké.
„Jsem přesvědčen, že své legitimní cíle může vláda a vládní kolice plnit i bez porušování legislativních pravidel, bez možných porušení principů právního státu a bez ohrožování slovenských zájmů v Evropské unii,“ uvedl Pellegrini.
Upozornil, že úřad na ochranu oznamovatelů má důležitou roli při plnění podmínek pro čerpání miliard z EU, které zlepšují život ve slovenských regionech.
„Považuji za chybu, že Národní rada (slovenský parlament) při přijímání zákona neodstranila pochybnosti, zda výsledná norma je v souladu se směrnicemi EU. Trvají tak obavy z rizika pozastavení části evropských prostředků pro Slovensko,“ zdůraznil prezident. Pokládá za mimořádně důležité, aby Slovensko všechny pochyby dostatečně vysvětlilo bez možných sankcí.
Pellegrini také kritizoval průběh přijímání zákona, počínaje sobotním zasedáním Ficovy vlády, zkráceným legislativní řízením a vleklou diskusí. „Lidé těžko pochopí, proč v situaci, kdy je jejich život čím dál náročnější, je nezbytné dva týdny v parlamentu řešit zánik a následný vznik jednoho úřadu,“ řekl.
Odmítl argumenty vlády, že jejím cílem je vytvořit nový úřad s rozšířenou působností a zajistit účinnější ochranu obětí trestných činů. „Zákon však právě tuto oblast neřeší. Dokonce se může stát, že přinejmenším v počátcích působení nového úřadu bude ochrana obětí některých trestných činů oslabená,“ uvedl prezident. „Může se stát, že právě přijetím schváleného zákona může dojít k ohrožení základních lidských práv a svobod, čemuž se vláda podle vlastního vyjádření snaží zabránit,“ dodal.