Hlasoval s Ficem, tak jde. Matovičovo hnutí vyloučí poslance za „zradu“ s ústavou

Autor: ,
  18:42aktualizováno  18:42
Hnutí slovenského expremiéra Igora Matoviče vyloučí z poslaneckého klubu a později i ze svých řad Rastislava Krátkeho, který minulý týden nečekaně pomohl vládě schválit zakotvení konzervativních hodnot v ústavě. Další poslanec Hnutí Slovensko Marek Krajčí, který hlasoval stejně jako Krátky, může podle Matoviče v hnutí zůstat.
Slovenský expremiér Igor Matovič (14. listopadu 2023)

Slovenský expremiér Igor Matovič (14. listopadu 2023) | foto: Profimedia.cz

Slovenský poslanec Rastislav Krátky (25. října 2023)
Nastupující slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí (8. února 2019)
Slovenský expremiér a předseda hnutí Slovensko Igor Matovič (4. února 2025)
Debata slovenských prezidentských kandidátů v televizi RTVS. Na snímku je...
14 fotografií

Právě postoj obou uvedených poslanců při hlasování přispěl k tomu, že 150členná Národní rada schválila ústavní změny nejnižším potřebným počtem 90 hlasů. To následně vyostřilo vztahy mezi liberální a konzervativní částí slovenské opozice. Například nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko podobně jako další liberální strana Svoboda a Solidarita ohlásilo konec úvah o spolupráci s Matovičovým hnutím.

Matovič sice stejně jako Krátky a exministr zdravotnictví Krajčí vyznává konzervativní hodnoty, nicméně hlasování dvojice poslanců označil za zradu. Minulý týden řekl, že jeho hnutí by předlohu podpořilo, ovšem jen v případě, že by ji parlamentu předložilo opoziční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH). Toto hnutí předem ohlásilo, že většina jeho poslanců ústavní změny rovněž podpoří, což se i stalo.

Rozdílný přístup ke Krátkému a Krajčímu ohledně jejich dalšího působení v hnutí Matovič zdůvodnil tím, že Krajčí přiznal vinu a vyjádřil snahu přijmout za své hlasování odpovědnost. Sám Krajčí nicméně řekl, že požádá o ukončení členství v poslaneckém klubu.

Na tiskové konferenci expremiér minulý týden řekl, že se o změně názoru obou členů dozvěděli pár minut před hlasováním o novele ústavy. Ještě předtím se Krátky na jiné tiskovce dušoval, že s poslanci premiéra Roberta Fica určitě hlasovat nebude.

Ústava uzná jen pohlaví muže a ženy

Prezidentská kancelář oznámila, že hlava státu v úterý podepsala novelu ústavy. „V době obrovského rozdělení slovenské společnosti je ústavní většina významným signálem, že v konkrétní otázce existuje shoda napříč politickým spektrem, a je potřeba ji respektovat,“ uvedl Pellegrini, který nemá pravomoc vrátit poslancům ústavní zákon. Tím je také novela základního zákona.

Nové ustanovení v ústavě o svrchovanosti země především v otázkách národní identity podle právníků i podle premiéra Roberta Fica zavede přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním v kulturně-etických otázkách. V ústavě bude také zakotveno mimo jiné to, že země uznává jen biologicky dané pohlaví muže a ženy.

Vzdělávání dětí v oblasti sexuální problematiky zase bude podléhat souhlasu rodičů a do ústavy se ze zákona o rodině přesunou ustanovení o osvojování dětí, která při adopcích zvýhodňují například manžele. Ústavní novelu Fico opakovaně označil za hráz proti progresivismu.

Znepokojení nad schválenou novelou slovenské ústavy vyjádřila Evropská komise. Někteří slovenští odborníci v oblasti práva, včetně bývalých soudců ústavního soudu, zase upozornili, že ústavní změny představují riziko ohrožení demokratického zřízení na Slovensku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.