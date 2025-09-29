Ficova změna ústavy znepokojila Komisi. Unijní právo je nadřazené, upozorňuje

  17:22aktualizováno  17:22
Evropská komise je znepokojena změnami v ústavě, které minulý pátek schválil slovenský parlament. Unijní právo je nadřazeno národním zákonům včetně ústavy, zdůraznil mluvčí exekutivy Evropské unie. Právě svrchovanost země ve věcech národní identity, včetně kulturně-etických otázek je jedním z nejdiskutovanějších bodů slovenské ústavní novely.
Slovenský premiér Robert Fico (11. září 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (11. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity podle právníků i podle premiéra Roberta Fica zavede přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním v kulturně-etických otázkách.

„Litujeme, že přijatý text nebere v potaz námitky vznesené Komisí,“ sdělil mluvčí EK. Připomněl, že Brusel je kvůli záměru změnit základní slovenský zákon v kontaktu s činiteli v Bratislavě a že má obavy zvláště z článku sedm, zavádějícího zmíněnou nadřazenost slovenského práva. Připomněl, že podobné obavy vznesli i experti z Benátské komise, která je při Radě Evropy poradním orgánem pro otázky ústavního práva.

Komise má možnost se členskou zemí zahájit řízení pro porušení unijních právních předpisů, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Kvůli zpochybnění nadřazenosti unijního práva EK zahájila toto řízení v roce 2021 s Polskem.

Ve slovenské ústavě má být nově zakotveno mimo jiné to, že země uznává jen biologicky dané pohlaví muže a ženy. Vzdělávání dětí v oblasti sexuální problematiky má podléhat souhlasu rodičů a do ústavy se ze zákona o rodině přesunou ustanovení o osvojování dětí, která při adopcích zvýhodňují například manžele.

Mluvčí EK v této souvislosti uvedl, že zákonná pravidla by neměla vést k diskriminaci žádné skupiny lidí.

