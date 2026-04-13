Portál Aktuality.sk napsal, že podle obžaloby student gymnázia ve Spišské Staré Vsi chtěl zavraždit zástupkyni ředitelky a tři studentky. Při čtení obžaloby u soudu se smál v momentu, kdy žalobce četl jméno jedné z obětí útoku.
Obžalovaný mladík pak soudu řekl, že je nevinen a využil své právo nevypovídat. Jeho obhájce zpochybnil právní kvalifikaci skutku jako úkladnou vraždu. Tvrdil, že student nepřinesl nůž do školy s cílem vraždit, ale ozbrojil se v souvislosti s vlastními sebevražednými úvahami.
Podle dřívějších informací student loni v lednu zavraždil zástupkyni ředitelky, neboť se domníval, že by mohl být vyloučen ze školy. Spolužačku pak podle nich napadl proto, že si myslel, že ho dívka pomlouvala. Dívku se snažila chránit její kamarádka, která vyvázla se zraněními. Útočník po činu uprchl do lesa, kde ho zadrželi policisté.
Slovenská prokuratura loni v červnu upozornila, že úřady v letech 2020 až 2024 přistupovaly k mladíkovi laxně, a to navzdory tomu, že měly informace o jeho dlouhodobém nevhodném až násilném chování. Podle tisku studenta už v roce 2022 soud postupně uznal vinným ve dvou různých případech, které se týkaly zbití jeho spolužačky a nebezpečného vyhrožování dalším spolužačkám.
Po útoku na uvedené škole skončil ve funkci slovenského policejního prezidenta Ľubomír Solák. Šéf slovenské policejní inspekce Branislav Zurian zase řekl, že policisté před tragédií špatně vyhodnotili situaci ohledně předchozího chování útočníka, o kterém škola jednala s policií.
|
17. ledna 2025