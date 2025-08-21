Vím o vakcínách víc než akademie věd, říká slovenský vládní zmocněnec a ortoped

Slovenská akademie věd (SAV) po analýze očkovacích látek proti covidu-19 odmítla tvrzení zmocněnce slovenské vlády Petera Kotlára. Ten s odkazem na svá údajná zjištění hlásal, že mRNA vakcíny obsahují zvýšené množství DNA a představují zdravotní riziko. Akademie uvedené vakcíny zkoumala z podnětu vlády premiéra Roberta Fica.
Poslanec Slovenské národní strany Peter Kotlár (8. února 2024)

Poslanec Slovenské národní strany Peter Kotlár (8. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Kotlár letos v březnu tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA.

Očkované lidi zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín. Očkovací látky pro něj analyzovala laboratoř jeho spolupracovnice, české molekulární genetičky Soni Pekové.

„Medializovaná prohlášení a práce obsahující tvrzení o vysokém množství DNA, na základě nichž byla provedena i analýza SAV, se zakládají na technicky nesprávných postupech a/nebo špatně interpretovaných výsledcích,“ uvedla SAV.

Dodala, že uvedená prohlášení spolu s nepodloženými a nesmyslnými tvrzeními o hrozbách očkování představují nebezpečný zdroj manipulace se strachem veřejnosti, který vážně ohrožují zdraví lidí. Podle akademie vakcíny obsahují jen nepatrné množství molekul DNA, které je hluboce pod schválenými hodnotami. Součástí vakcín nejsou podle SAV příměsi jiných látek. Detaily závěrů své analýzy zatím nezveřejnila, výsledky studie by měla projednat vláda.

Kotlár už předem řekl, že výsledky analýzy od SAV neuzná. Zdůvodnil to tím, že tato instituce podle něj nemá k tomu certifikované pracoviště. Dříve v letošním roce novinářům také řekl, že roztrhá svůj lékařský diplom, pokud se ve svých závěrech ohledně vakcín mýlí. Kotlár není infektolog, ale ortoped a současně je poslancem slovenského parlamentu, do kterého se dostal na kandidátní listině nyní nejmenší slovenské vládní strany SNS.

„Dnes už není nejmenších pochyb, že Peter Kotlár léta šířil lži, které vědomě zpochybňovaly vědecká fakta a ohrožovaly důvěru veřejnosti v medicínu. Je nepřijatelné, aby takovýto člověk zůstával ve funkci zmocněnce vlády,“ reagovala na prohlášení SAV opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS).

Premiér Fico se Kotlára v minulosti opakovaně zastal a jeho vláda letos v dubnu rozhodla, že země do předložení uvedené analýzy nebude od dodavatele vakcíny proti covidu-19 přebírat.

