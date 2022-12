Co se to děje na Slovensku? Politolog Mesežnikov vysvětluje, jak „destruktivní“ Matovič přispěl k pádu vlády

Lidovky.cz: Lze chápat pád vlády Eduarda Hegera jako negativní verdikt nad politickým projektem Igora Matoviče? Kdysi byl právě on jejím prvním premiérem…

Do určité míry je to pravda, i když ta vláda nebyla úplně Matovičova, spousta věcí se děla i mimo něj. Ale faktem je, že jeho „přínos“ k tomu, aby vláda nevydržela, je obrovský. Byl jejím prvním šéfem, pak nedobrovolně přešel na pozici ministra financí a vyvolával řadu problémů.

Vláda působila v těžkém období, zmíním covid, kde se hodně improvizovalo a Matovič situaci často komplikoval. Někdy i zcela zbytečně. Jeho chování během demise, kdy ji podepsanou vytrhl úředníkovi prezidentské kanceláře z rukou, byl poslední hřebík do rakve téhle vládní koalice.

Lidovky.cz: Takže myslíte, že by i skončil v politice?