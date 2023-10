Čaputová jmenovala novou vládu, Fico je premiérem už počtvrté

„V parlamentních volbách občané Slovenské republiky demokratickým způsobem vyjádřili svou vůli. Mou úlohou je respektovat výsledek voleb a vyjmenovat vládu, která splní podmínky pro řádné fungování. Tento moment dnes nastal, a proto jsem vás jmenovala do funkcí členů nové vlády,“ řekla Čaputová poté, co svůj slib podepsala poslední ministryně.

Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) se dohodla na vytvoření vládní koalice s Hlasem-sociální demokracie (Hlas-SD) a nacionalistickou Slovenskou národní stranou (SNS). Tyto tři strany získaly ve 150členné sněmovně dohromady 79 křesel.

Prezidentka novým ministrům dále řekla, že problémy, kterým čelila minulá vláda, jsou stále aktuální. „I vaše vláda bude muset hledat uspokojivé řešení vysokých cen energií. Stejně jako předcházející vlády budete stát před úlohou zlepšení udržitelnosti veřejných financí při udržení sociálních standardů, zlepšení výkonnosti ekonomiky a zvyšování životní úrovně našich občanů. Bude potřeba zvýšit dostupnost zdravotní péče, úroveň školství, zajistit stabilitu financování samospráv i plnění milníků plánu obnovy,“ upozornila.

Ocenila také, že se vláda přihlásila k členství v Evropské unii i NATO. „Čím silnější a stabilnější naším přičiněním tyto organizace budou, tím víc z členství v nich bude profitovat i Slovensko. Věřím též, že budete pokračovat v dobré sousedské politice, a to nejen vůči našim jižním, západním a severním sousedům, ale i vůči našemu těžce zkoušenému východnímu sousedovi,“ uvedla s odkazem na válku na Ukrajině.

Směr-SD a SNS shodně odmítají nadále posílat Ukrajincům vojenskou pomoc. Bratislava od začátku ruské vojenské invaze do sousední země dosud předala Kyjevu mimo jiné různou vojenskou techniku, včetně vyřazených stíhaček MiG-29 či raketového systému S-300. To zřejmě s Ficem, který před volbami sliboval, že Ukrajině nepošle „už ani náboj“, skončí.

Čaputová dále vládě řekl, že přebírá nejen moc, ale i odpovědnost, a že tak činí v době, kdy Slovensko samostatně funguje už třicet let. Apelovala na ni, aby pracovala nejen pro své voliče, a dodala, že se Slovensko dostalo do situace hluboké nedůvěry ve společnosti. „Ať už bych dnes jmenovala jakoukoliv vládu, část občanů by byla nejen zklamaná, ale dokonce v obavách z toho, co bude,“ uvedla s tím, že je to i příležitost k posílení společenské soudržnosti.

Fico pak navázal krátkým projevem, v němž upozornil, že ve středu už podesáté složil poslanecký slib a počtvrté se stal premiérem. „Říkám to proto, že můžu porovnávat,“ podotkl s tím, že zažil plynovou i finanční krizi, boj o vstup do schengenského prostoru či přechod Slovenska na euro.

Podle jeho mínění však nikdy nepřebíral zemi v tak špatném stavu, v jakém je dnes. „Nikdy v moderní historii nečelila tak špatným sociálně-ekonomickým ukazatelům, chudobě a rozvráceným financím,“ tvrdil staronový premiér. Poznamenal, že se vládám před touto jeho novou „mnohé tolerovalo“.

Jeho kabinet však prý bude konstruktivní, nebude se vyhýbat výzvám a bude vykonávat „suverénní zahraniční politiku“. „Přeji si, abychom všichni společně mohli po skončení mandátu této vlády konstatovat ne čísla, ale to, že na Slovensku se bude žít lépe a že Slovensko bude i klidnější. Tento slib dávám před celou slovenskou veřejností,“ dodal.

Nová vláda Premiér: Robert Fico

Vicepremiér pro plán obnovy a eurofondy: Peter Kmec

Ministr financí: Ladislav Kamenický

Ministr hospodářství: Denisa Saková

Ministr vnitra: Matúš Šutaj Eštok

Ministr obrany: Robert Kaliňák

Ministr zahraničí: Juraj Blanár

Ministr spravedlnosti: Boris Susko

Ministr zdravotnictví: Zuzana Dolinková

Ministr školství: Tomáš Drucker

Ministr zemědělství: Richard Takáč

Ministr dopravy: Jozef Ráž

Ministr práce: Erik Tomáš

Ministr investic a informatizace: Richard Raši

Ministr kultury: Martina Šimkovičová

Ministr životního prostředí: Tomáš Taraba

Směr a Hlas obsadí ve vládě shodně sedm křesel. SNS připadly dvě ministerstva, od příštího roku tato strana obsadí také křeslo ministra v plánovaném novém ministerstvu sportu a cestovního ruchu. Nová vláda bude muset do 30 dnů od svého jmenování předstoupit před parlament s programovým prohlášením a požádat poslance o vyslovení důvěry.

Před jmenováním vlády se nová koalice dostala do sporu s Čaputovou kvůli tomu, že hlava státu minulý týden odmítla kandidáta SNS Rudolfa Huliaka na funkci ministra životního prostředí. SNS pak nejprve trvala na této nominaci, v úterý ale ustoupila a za nového ministra navrhla zvoleného poslance Tomáše Tarabu, který stejně jako Huliak není členem SNS.

Předsedou Národní rady zvolili Pellegriniho

Parlament v novém složení se dopoledne sešel na ustavující schůzi. Jednání, na kterém zvolení poslanci po složení slibu kromě jiného rozhodli o novém vedení sněmovny, bylo první zkouškou pro novou tříčlennou vládní koalici.

V opozici skončily druhé nejsilnější parlamentní hnutí Progresivní Slovensko, dále tříčlenná koalice pod vedením hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče, liberální strana Svoboda a Solidarita (SaS) a Křesťanskodemokratické hnutí (KDH).

Schůzi Národní rady, která se podle ústavy musí sejít do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb, svolala prezidentka Čaputová. Odpoledne pak jmenovala nový kabinet v čele s Ficem. Oproti původnímu plánu se jmenování zpozdilo zhruba o hodinu, a to kvůli volbě nového předsedy parlamentu.

Tím se nakonec stal vládní kandidát Peter Pellegrini, který funkci zastával v letech 2014 až 2016, kdy ještě působil ve Směru-SD. V tajné volbě získal hlasy 131 ze 148 přítomných poslanců, podpořila ho tedy i větší část opozice, což pak Fico už coby jmenovaný premiér nezapomněl připomenout.

Rozpravu k volbě nového šéfa parlamentu nicméně využil Matovič k výpadům vůči Pellegrinimu, kterého označil za podvodníka, odpad a zbabělce kvůli tomu, že podle Matoviče kromě jiného už ustoupil od svých předvolebních slibů a že v závěru předvolební kampaně lhal o majetkových poměrech Matovičovy manželky.

„Vím, že po choti netoužíte. Pane Pellegrini, zkuste být konečně chlap. Nemám rád chlapy, kteří si oblékají červená tanga, kteří zvou do svého bytu různé pánské návštěvy,“ vzkázal Pellegrinimu Matovič, který je známý svým kontroverzním slovníkem. O novém šéfovi parlamentu se na Slovensku říká, že je homosexuál. On sám to však nikdy nepotvrdil a v minulosti na přímou otázku novináře řekl, že není gay.

Začátek ustavující schůze slovenské sněmovny ještě řídil její dosavadní předseda Boris Kollár, který v této funkci zůstal až do zvolení svého nástupce, byť Kollárovo hnutí Jsme rodina ve volbách propadlo a už nemá zastoupení v Národní radě.

Při skládání slibu poslanci podle jednacího řádu sněmovny položili ruku na ústavu, pak podali ruku úřadujícímu šéfovi parlamentu a složení slibu potvrdili podpisem. Dvě zvolené poslankyně se ze schůze omluvily, slib tak složí při nejbližším jednání parlamentu, kterého se zúčastní.

Internet pobavil poslanec Jozef „Jožo“ Pročko (OLaNO), který měl před podepsáním slibu problémy s perem. Podobně se svým psacím náčiním při nedávném podpisu koaliční dohody zápasil i šéf SNS Andrej Danko:

V předchozím volebním období mělo Slovensko několik vlád. Do zářijových parlamentních voleb zemi nakonec dovedl úřednický kabinet ekonoma Ľudovíta Ódora. O vypsání nových voleb rozhodli poslanci poté, co po loňském rozpadu tehdejší čtyřčlenné vládní koalice sněmovna vyslovila nedůvěru už menšinové vládě Eduarda Hegera.

OLaNO mění název, teď si říká Slovensko

Matovičovo hnutí OLaNO ve středu informovalo, že nově vystupuje pod názvem Slovensko, což je běžně používané synonymum pro oficiálního název Slovenské republiky. Partaj přitom během předvolební kampaně změnila jméno a ke zkratce si přidala dovětek „a přátelé“.

„Dnešním dnem hnutí OLaNO a přátelé mění svůj oficiální název na SLOVENSKO. Děláme to jako projev veřejného závazku vůči všem čestným lidem, kterým na Slovensku skutečně záleží. Veřejného závazku, že tak jako léta doteď budeme vždy stát na straně čestných lidí, bez ohledu na to, kolik majetku mají či jakým jazykem je máma naučila mluvit. Veřejného závazku, že budeme dělat všechno pro to, abychom zlo, které nám opět uneslo stát, společnými silami porazili. PS: Držme si palce,“ napsal Matovič na Facebooku.

V souvislosti s Matovičem se po volbách objevila zpráva, že slovenská policie začala vyšetřovat možnou volební korupci. Konkrétně ji zajímal slib šéfa strany OLaNO, že stát voličům vyplatí 500 eur (12 tisíc korun). Na nápad, který už před volbami odmítly ostatní politické strany, zřejmě slyšeli v romských osadách. Strana expremiéra Matoviče tam získala i přes 90 procent hlasů.