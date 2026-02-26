Na Slovensku se srazil vlak s kamionem a začaly hořet, řidič nepřežil

Na jihu Slovenska se ve čtvrtek srazil osobní vlak s kamionem. Nehodu nepřežil řidič nákladního vozidla. Záchranáři později upřesnili, že do nemocnic v okolí převezli 14 zraněných.

Na železničním přejezdu ve slovenském městě Nové Zámky se srazil osobní vlak s kamionem. (26. února 2026) | foto: Facebook/Polícia Nitrianský kraj

Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve městě Nové Zámky. Po srážce začal hořet kamion i vlak, ve kterém podle předběžných informací policie bylo 17 lidí. Příčina kolize podle ní zatím není známá.

Portál Sme.sk s odvoláním na informace z místa nehody napsal, že řidič nákladního vozu vjel na přejezd na červenou. Vzápětí se spustily závory a kamion i přes řidičovu snahu uvázl na kolejích, kde do něj narazil vlak.

Na místo nehody kamionu a malého motorového vlaku bylo vysláno osm sanitek a vrtulník, uvedlo operační středisko záchranné zdravotní služby.

Potvrdilo jednu oběť na životě a 14 zraněných, převezených do nemocnic v Levicích, Nitře, Nových Zámcích, Galantě a Komárnu.

Tragické srážky vozidel a vlaků na železničních přejezdech na Slovensku nejsou ojedinělé. Ve středu při podobné kolizi na východě země zemřeli podle médií dva lidé z osobního auta. V roce 2024 sedm lidí z linkového autobusu nepřežilo jeho srážku s mezinárodním rychlíkem na přejezdu s nefunkční signalizací právě u Nových Zámků. Loni na podzim se zase při dvou srážkách vlaků zranily desítky cestujících.

