Slovensko vyšle stovku vojáků na východní křídlo NATO, posílí protivzdušnou obranu

Operaci nazvanou Eastern Sentry (Východní stráž) NATO spustilo loni v září. Slovenští vojáci budou působit hlavně v Polsku a v Rumunsku, kde využijí novou techniku.
„Nové 3D radary, které slovenské ozbrojené síly získaly v posledních měsících, mají šanci vyzkoušet svou účinnost. V poslední době byly naše sousední země konfrontovány s více incidenty, které byly způsobené zbloudilými, odkloněnými drony obou bojujících stran na východ od naší hranice,“ řekl v Národní radě ministr obrany Robert Kaliňák.
Zapojení Slovenska do mise není časově omezeno.
Opozice zkritizovala vládu, že v souvislosti s misí neoznačila jako hrozbu Rusko, které v únoru 2022 vojensky napadlo Ukrajinu.
„My na Slovensku nejsme schopni pojmenovat agresora. Nejsme schopni říct, že Rusové rozpoutali válku, kterou nechtějí ukončit. Pokud by nebylo ruské agrese vůči Ukrajině, tak my nevysíláme vojáky do Polska a do Rumunska hlavně proti dronovým hrozbám,“ upozornil v rozpravě poslanec opoziční strany Svoboda a Solidarita Juraj Krúpa.
Vyslání slovenských vojáků do mise NATO při hlasování nepodpořili poslanci nejmenší vládní strany SNS, jejíž předseda Andrej Danko se netají svým vstřícným postojem k Rusku.
Slovenská opozice dlouhodobě tvrdí, že vláda v souvislosti s konfliktem na Ukrajině opakuje ruskou propagandu. Nynější kabinet premiéra Roberta Fica například po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
Na Slovensku, které se rovněž nachází na východním křídle NATO, působí od roku 2022 mnohonárodní bojové uskupení. To se zformovalo v rámci posílení východního křídla Severoatlantické aliance právě po ruské invazi do sousední země. Česko bylo první velící zemí této jednotky, před dvěma lety pak velení v uskupení předalo Španělsku.