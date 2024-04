Je mladý a rozvážný, podpořil Babiš v Bratislavě Pellegriniho

„Babiš hlavně přišel podpořit Petera, nejlepší kandidát,“ řekl Babiš v debatě. Dodal, že spolu s Pellegrinim jako premiéři bojovali „za naše lidi“ a že v té době Visegrádská čtyřka (V4), do které kromě Česka a Slovenska patří ještě Maďarsko a Polsko, fungovala skvěle. Obvinil nynějšího českého premiéra Petra Fialu, že tuto středoevropskou skupinu rozbil.

Země V4 rozdělil postoj k válce na Ukrajině, která se brání ruské vojenské invazi. Maďarsko stejně jako nynější slovenská vláda vystupují proti vojenské pomoci Kyjevu, Bratislava loni na podzim zastavila dodávky zbraní na Ukrajinu ze státních zásob. Podle Pellegriniho by V4 měla být silná.

Rodák z Bratislavy Babiš v debatě mluvil slovensky. S Pellegrinim se shodli v kritice médií. Český expremiér prohlašoval, že hlavním soupeřem je Česká televize a Český rozhlas. Šéf vládní strany Hlas-SD Pellegrini, který byl předsedou slovenské vlády v letech 2018 až 2020 ještě za svou předchozí mateřskou stranou Směr-SD nynějšího ministerského předsedy Roberta Fica, tvrdil, že některá média se nechovají nestranně. Ficova vláda od svého nástupu loni na podzim mnohá kritická média bojkotuje.

Babiš vzpomínal také na svůj neúspěch v loňských volbách českého prezidenta, v jejímž rozhodujícím kole neuspěl proti Petrovi Pavlovi. Ten je podle něj „prezidentem pětikoalice“. Babiš rovněž řekl, že na rozdíl od osmačtyřicetiletého Pellegriniho je už spíše na konci politické kariéry.

Pellegriniho už v prezidentské kandidatuře podpořili také předsedové zbylých slovenských vládních stran Fico a Andrej Danko. Trojice partají ve společném prohlášení označila Korčoka za „protislovenského kandidáta“, který by prý jako prezident sloužil cizím zájmům a usiloval by o vytvoření mocenského centra v zájmu vyvolat předčasné parlamentní volby. Pellegrini v debatě s Babišem řekl, že je třeba udělat všechno pro to, „abychom zvolili slovenského prezidenta“.

Korčok, který usiluje o prezidentský úřad jako občanský kandidát s podporou opozice, dříve kritizoval nynější slovenskou vládu za některá její rozhodnutí včetně změn v trestním právu. Ve středečním prohlášení Korčok uvedl, že v sobotním kole prezidentské volby se rozhodne, zda bude na Slovensku zachována mocenská rovnováha. Na závěr předvolební kampaně Korčok svolal shromáždění do centra Bratislavy.