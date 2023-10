Jsem spokojený. Katastrofa. Jak Slováci vnímají návrat Fica k moci

Martina, 30 let, projektová manažerka v korporátu: „Pořád to ještě zpracovávám. Je to velká kopa emocí. Jsem zklamaná, nejvíc z toho, koho lidé vykroužkovali do parlamentu, samé odsouzené nebo obviněné. Snad to ještě nějak dopadne. Velmi bych si přála, aby Peter Pellegrini šel s Progresivním Slovenskem do koalice. Snad nepůjde se Směrem, vždyť ještě před pár lety si s Robertem Ficem neuměli ani přijít na jméno. Žiji v Bratislavě, ale pocházím ze středního Slovenska, z takové hladové doliny. Lidé tam nemají práci, žije se tam těžko a politici vědí, co mají slíbit, aby byli zvoleni.“

Pavol, 26 let, fyzioterapeut: „Dalo se to čekat. Jsem rád, že liberálové dostali tolik hlasů, ale asi se jim nepodaří sestavit koalici. Myslím, že Fico nakonec nebude tak hrozný, jak se tvářil v kampani.“

Věra, v důchodu, bývalá redaktorka univerzitního časopisu: „Katastrofa. Náš národ je nepoučitelný. Určitě jsem nevolila ty, co vyhráli. Nečekala jsem, že bude mít Fico tolik hlasů.“

Kristína, 29 let, pracuje ve zdravotnictví: „Jsem zklamaná a pořád to ještě zpracovávám. Exit polly říkaly něco úplně jiného. Bojím se, že Fico splní to, co v kampani říkal, a že se naše země otočí víc na východ. Širší rodina ho volí a to je něco, co nás mladé o to víc rmoutí, že naši příbuzní nevidí, co se děje, že volí Směr.“

Jana, 33 let, psycholožka: „Je to zklamání. Mnoho mých kamarádů uvažuje, že se přestěhuje do zahraničí.“

Pavol, 31 let, IT: „Ještě jsem si na výsledky voleb neutvořil názor. Uvidíme, jestli je dobře, že to takto dopadlo. Cítím hlavně očekávání. Volit jsem byl, ale nechci říct koho.“

Slavka a Samuel, 48 a 44 let, motorkáři pracující jako key account a objektoví manažeři: „Katastrofa. Nevěříme, že byly volby spravedlivé. Předvolební průzkumy říkaly něco úplně jiného a nakonec se ti, které jsme volili, do parlamentu ani nedostali. Fico má aspoň zkušenosti, ne jak ti, co nám vládli poslední tři roky. Kdyby vyhráli ti, co byli druzí, už bychom zvažovali odchod ze země.“

Gabriel, 65 let, vyučený zlatník pracující na recepci: „Jsem spokojený, volil jsem Směr. Myslím, že vládu postaví s Hlasem a SNS, už jsou domluvení. Kauzy kolem Směru mi nevadí, všichni kradou.“

Adriana, 41, prodavačka suvenýrů: „Strašné. Vůbec nechápu, že to mohlo dopadnout takto. Vždyť bylo tak jisté, že volby skončí jinak. Snad se Směru nepodaří sestavit vládu.“