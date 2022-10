Doživotí nedostal, 25 let za podíl na vraždě novináře Kuciaka stačí, řekl soud

Soud se podle slovenských médií ztotožnil s návrhy Szabóa i žalobce, podle kterých je současných trest 25 let za podíl na vraždě Kuciaka, Martiny Kušníroé a podnikatele Petra Molnára za dostatečný. Prokutárot také poukázal na přiznání Szabo a projevení lítosti.

Obžalovaný Tomáš Szabó už letos na jaře před Specializovaným trestním soudem řekl, že je v kauze připravovaných vražd právníků vinen; v případu čelí obžalobě ještě další čtyři lidé, které vinu naopak popírají.

Vzhledem k Szabóovu doznání soud jeho kauzu vyčlenil do samostatného řízení a dokazování v případu omezil jen na skutečnosti, které jsou důležité pro stanovení trestu. V případě, že by mu soud dříve uložený trest zpřísnil, vyměřil by mu doživotí. Podle zákona lze doživotí uložit pouze v případě, že to vyžaduje ochrana společnosti a že pachatele nelze napravit trestem vězení v délce 25 let. Podle znaleckého posudku náprava Szabóa možná je.

Na rozdíl od přípravy nedokonaných vražd právníků se Szabó k podílu na Kuciakově vraždě dříve nepřiznal, v úterý ovšem podle médií vyjádřil lítost i nad tímto činem. V kauze vraždy novináře, která v zemi vyústila v roce 2018 v politickou krizi a v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica, byl Szabó pravomocně uznán vinným loni.

Podle policie byl pomocníkem novinářova vraha, který se k činu stejně jako prostředník vraždy dříve přiznal; obě osoby si rovněž už odpykávají ve vězení dlouholeté tresty. Vrah v Kuciakově domě zastřelil nejen novináře, ale také jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou.

V případu přípravy zmíněných vražd právníků, které nakonec nebyly vykonány, čelí obžalobě také Marian Kočner a jeho známá Alena Zsuzsová. Kočner je souzen pro podezření, že si vraždy objednal.

Dvě z plánovaných obětí nedokonaných vražd se mezitím staly čelnými představiteli slovenské prokuratury; Maroš Žilinka je v současnosti generálním prokurátorem a Daniel Lipšic šéfem úřadu speciální prokuratury, což je elitní složka slovenské prokuratury.

Případ plánovaných vražd právníků soud první instance spojil s kauzou Kuciakovy vraždy, ve které v novém líčení stanuli před soudem Kočner a Zsuzsová. Tuto dvojici soud první instance v roce 2020 zprostil obžaloby ve věci reportérovy vraždy, nejvyšší soud ale verdikt loni zrušil.

Obžaloba tvrdí, že Kočner si Kuciakovu vraždu objednal ze msty kvůli tomu, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky. Zsuzsová podle obžaloby zločin zprostředkovala.

Kočner si v současnosti odpykává dlouholetý trest vězení za padělání směnek, Zsuzsová byla loni pravomocně odsouzena za podíl na jiné vraždě.