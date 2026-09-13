Pod Gerlachovským štítem zemřel polský turista. Pád nahlásil náhodný svědek

Když vrtulník na místě vysadil dva horské záchranáře, zjistili, že Polák utrpěl smrtelná zranění. Vrtulník do Starého Smokovce přepravil jak mrtvé tělo, tak dalšího Poláka, který po tragické události nebyl s to samostatně sestoupit do údolí.
Na počátku srpna ve Vysokých Tatrách na Slovensku zahynul po pádu ze štítu Baranie rohy 38letý polský turista, informovala Horská záchranná služba (HZS) poté, co tělo bez známek života našla v Malé Studené dolině skupina českých turistů.
O den dříve se v oblasti Východní Žeruchovy věže zřítil 37letý polský horolezec, který svým zraněním na místě podlehl. Další dva Poláci na počátku srpna zahynuli na polské straně hor.