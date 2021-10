Horská služba v Tatrách zachránila 99letého turistu. Na túry chodí zásadně sám už od války

Takřka stoletý senior odnesl pád na stezku „tržným poraněním v oblasti tváře a dalšími povrchovými zraněními“, stojí v tiskové zprávě. Záchranáři ho nicméně po poskytnutí základní zdravotnické péče převezli do nemocnice a po ošetření jej propustili.

„Čiperný starší pán měl poraněnou hlavu po pádu na kamenný chodník. Ošetřili jsme ho, naložili na nosítka a odtransportovali k autu,“ popsal situaci záchranář Juraj Janko. „Až když jsme začali vypisovat hlášení, uviděli jsme rok narození 1922. Nemohli jsme tomu uvěřit,“ dodal.

Deník Nový čas zjistil, že senior se jmenuje Karol Mikuláš a má pohnutý osud. Jeho otec zahynul v německém koncentračním táboře a on se musel postarat o matku a sestru.

Bývalý horník se účastnil Slovenského národního povstání. „Byl jsem v Telgártu, když hořel,“ prozradil. Nacisté při bojích s povstalci slovenskou obec vypálili.

Po válce Mikuláše komunisté obvinili, že se spolu s dalšími kolegy vytvořil skupinu s cílem působit rozvratně proti Československé republice. Nespravedlivě odsouzený muž musel jít pracovat do uranových dolů na Příbramsku.

Vitální senior jezdí podle vlastních slov do Tater rád už od roku 1944. „Na túry chodím zásadně sám. Miluji poslouchat to nádherné ticho,“ řekl novinářům.

K nehodě došlo podle něj tak, že jej předbíhala skupinka mladých lidí. Jeden z nich do něj nechtěně strčil a on spadl. „Naštěstí jsem se rukou zachytil o skálu, jinak bych spadl dolů do rokliny,“ řekl Mikuláš.

Horší záchranáři v Tatrách zasahovali i v pátek. Poskytli pomoc třiasedmdesátiletému českému turistovi, jemuž se v důsledku chronického onemocnění zhoršil zdravotní stav a on u sebe neměl léky.