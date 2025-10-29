Slovensko se znovu stalo terčem internetových vtípků. Poslanci v Bratislavě schválili novelu zákona, která stanovuje maximální rychlost chůze na chodnících na šest kilometrů v hodině. Podle předkladatele, poslance strany Směr-SD Ľubomíra Vážného, má opatření zvýšit bezpečnost chodců a omezit kolize s koloběžkáři či cyklisty.
Jenže veřejnost reagovala s nadhledem. Sociální sítě okamžitě zaplavily parodie, memy a komentáře, které si z nového „rychlostního limitu pro chodce“ utahují. Lidé se ptají, zda budou na chodnících stát radary, jestli bude policie měřit „běh na autobus“ a jaký postih čeká přestupníky.
S vtipným příspěvkem přišel i obchodní řetězec Kaufland. Ten na sociálních sítích s nadsázkou upozornil, že po konzumaci zelí bude třeba i běh na toaletu zvládnout v povolené rychlosti. Slovenský Kaufland si tropí žerty na účet výstřelků slovenské politiky pravidelně.
Inspirací protřelým vtipálkům ze Zomri se stalo věhlasné filmové drama Vykoupení z věznice Shawshank s Timem Robbinsem a Morganem Freemanem v hlavních rolích.
Další vtípek si hraje s dopravní značkou s přehledem povolených rychlostí na Slovensku. Pod řádky pro auta a motocykly přibyl nový piktogram běžícího člověka a červený kruh s číslem šest.
Další mem si utahuje z představ, že by se na chodnících skutečně měřila rychlost chodců. Na fotografii je radarová tabule zobrazující rychlost 6,2 km/h s výstrahou „SPOMAĽ“ – zpomal. Nápis nahoře hlásí: „Již brzy i ve vaší pěší zóně.“