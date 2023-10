Východ Slovenska zasáhlo zemětřesení o síle 5 stupňů, úřady hlásí malé škody

Na snímku je poškozený chrám Řeckokatolické farnosti v obci Pakostov na Slovensku, který poničilo zemětřesení o síle až 5. Farnost na facebooku varuje občany, aby do chrámu nechodili. (9. října 2023) foto: Facebook: Gréckokatolícka farnosť Pakostov

Východ Slovenska zasáhlo v pondělí večer zemětřesení. Potvrdil to vedoucí oddělení oddělení seismologie Slovenské akademie věd (SAV) byKristián Csicsay. „Zemětřesení vycházelo z hloubky 10 kilometrů,“ uvádějí slovenská média. Lidé hlásí otřesy na více místech v Prešovském a Košickém kraji. Podle slovenských vědců by se mohlo jednat o nejsilnější otřesy za posledních zhruba 80 let.