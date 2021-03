Slovenský ministr hospodářství Sulík podal demisi. Chce tím pomoct řešení vládní krize

BRATISLAVA Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík podal v zájmu řešení vládní krize demisi. Řekl to v pondělí novinářům. Sulík je šéfem koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS), která dříve vybídla premiéra Igora Matoviče k rezignaci. Matovič v neděli vyjádřil ochotu vzdát se funkce, tento krok ale podmínil splněním několika podmínek, včetně odchodu Sulíka z kabinetu.

Další požadavky Matoviče SaS již odmítla a Sulík by v případné nové vládě složené z nynějších čtyř koaličních stran chtěl znovu zasednout. Prezidentka Zuzana Čaputová přijme Sulíkovu demisi v úterý.



Sulík je třetím ministrem, který rezignoval v souvislosti s vládní krizí, kterou prohloubil požadavek SaS a nejmenší koaliční strany Za lidi, aby byl vyměněn premiér. Už dříve rezignovali ministři zdravotnictví a sociálních věcí. SaS a Za lidi zdůvodnily svůj požadavek na demisi premiéra konflikty v koalici a konfrontačním způsobem Matovičova vládnutí.



SaS odmítla další podmínku Matoviče, aby se vzdala vedení jednoho ze tří ministerstev, které podle premiéra a šéfa nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti SaS dostala před rokem při vytvoření nynější vlády navíc v porovnání s volebním výsledkem strany.

Případná rezignace premiéra znamená podle slovenské ústavy pád celé vlády, koaliční strany se ale mohou dohodnout na sestavení nového kabinetu. Sulík řekl, že by se znovu ucházel o křeslo v kabinetu, protože i Matovič chce být členem nové vlády.

„Igor Matovič měl šanci (změnit) Slovensko k lepšímu. Místo toho si znepřátelil prakticky všechny. Hnací silou jeho přání je očividně jeho osobní msta,“ řekl Sulík k podmínkám premiéra k vlastní rezignaci.

Sulík zopakoval, že pokud se do středy koaliční strany na řešení vládní krize nedohodnou, SaS odejde z vlády. Kabinet by si tak ve sněmovně udržel jen těsnou většinu. O tu by mohl přijít, pokud by z koalice vystoupila i strana Za lidi, vůči které má Matovič rovněž personální požadavky.

Strana Za lidi odpoledne informovala, že stojí za ministryní spravedlnosti Márií Kolíkovou a za místopředsedou sněmovny Jurajem Šeligou, o jejichž rezignaci v neděli premiér hovořil. Strana nicméně uvedla, že vnímá Matovičovy požadavky, a Kolíková novinářům řekla, že bližší informace budou k dispozici v úterý.



Slovenský tisk za Matovičovu mstu označil požadavky, jejichž splněním předseda slovenské vlády podmínil svou rezignaci. Například podle listu Pravda Matovič ani odejít nedokáže jako chlap.