Slovenský parlament schválil loterii na podporu očkování proti koronaviru

Bratislava Slovensko bude moci na podporu očkování proti nemoci covid-19 uspořádat loterii o finanční ceny a také vyplácet peníze těm, kteří jiné přesvědčí o potřebě očkovat se.

Změnou zákona o tom v pátek rozhodla slovenská sněmovna. Jedna z vládních stran naopak zablokovala projednání vládního návrhu zákona, podle kterého by si lidé neočkovaní proti covidu-19 museli platit za testy na koronavirus pro případ nutnosti jejich předložení při vstupu do provozů či na hromadné akce.



Slovensko kvůli nízkému zájmu obyvatel zaostává v očkování proti covidu-19 za průměrem Evropské unie. Dosud alespoň první dávku očkovací látky dostalo na 37 procent obyvatel. V Česku to podle portálu ourworldindata.org bylo již 47 procent procent lidí a v celé EU byl očkován minimálně jednou dávkou vakcíny každý druhý obyvatel.

Podle schváleného zákona bude moci slovenské ministerstvo financí pro očkované proti covidu-19 zorganizovat loterii, ve které se týdně bude hrát o nanejvýš dva miliony eur (51 milionů korun). Schválený materiál předpokládá, že zájemci starší 18 let se do loterie zaregistrují sami. Detaily loterie stanoví ministerstvo financí. Podle ministra financí a expremiéra Igora Matoviče, který dříve v tomto týdnu návrh na finanční motivaci očkování představil, by loterie měla odstartovat do dvou až tří týdnů.

„Motivovat lidi, kteří váhají, je správná cesta. Je to velmi dobrá investice i z pohledu veřejných financí,“ řekl o schváleném návrhu Matovič, podle kterého peněžní pobídky jsou jen zlomkem nákladů na financování léčby vážně nemocných pacientů s covidem-19 v nemocnicích. Dodal, že výhry ve zmíněné loterii budou zdaňovány podobně jako výhry v komerčních soutěžích.

Matovič také řekl, že sám se registroval na očkovaní proti covidu-19 ruskou vakcínou Sputnik V, byť původně si tuto očkovací látku vybrat nechtěl. Matovič jako premiér prosazoval dovoz Sputniku V na Slovensko a okolnosti dodávky přispěly v březnu k prohloubení krize ve slovenské vládní koalici. Ta pak vyústila v rezignaci Matoviče z čela kabinetu.

Kvůli blížící se expiraci dovezených 200 000 dávek Sputniku V na Slovensko Bratislava na konci června ukončila přihlašování zájemců o tuto vakcínu. Na očkování Sputnikem V se na pětimilionovém Slovensku přihlásilo jen kolem 15 000 lidí, byť Matovič dříve tvrdil, že pouze ruskou vakcínou se chce nechat očkovat až půl milionu obyvatel.

Kromě očkovací loterie parlament umožnil, aby stát vyplácel příspěvky lidem, kteří přesvědčí jiné obyvatele o potřebě očkovat se proti covidu-19. Výše příspěvku je stanovena na 30 až 90 eur (765 až 2295 korun) za očkovanou osobu v závislosti na jejím věku. Vláda ale bude moci finanční odměnu zvýšit. Jedna osoba bude moci získat takzvaný zprostředkovatelský bonus za maximálně 50 očkovaných osob.

Opoziční sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica kritizovali, že pobídky bude platit stát. Podle Fica, který se nepřipojil ke kampani na podporu očkování proti covidu-19 a který kritizoval očkování nezletilých, by zmíněné náklady na loterii a odměny mohly zaplatit farmaceutické firmy.

Loterii na podporu očkování obyvatel proti covidu-19 připravilo také Polsko a dříve některé americké státy. Slovensko v minulosti provozovalo účtenkovou loterii s cílem omezit daňové úniky.

Vládní hnutí Jsme rodina šéfa parlamentu Borise Kollára naopak zablokovalo jednání sněmovny o návrhu zákona, podle kterého by úřad hlavního hygienika mohl nařídit, že vstup do některých provozů a na hromadné akce bude podmíněn očkováním, testem na koronavirus nebo potvrzením o prodělání covidu-19.

V praxi by to znamenalo, že neočkovaní by si ve zmíněných případech museli za test zaplatit. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský tvrdil, že i tento návrh má přimět lidi k očkování.

Ministři za hnutí Jsme rodina zmíněnou předlohu zákona na středečním jednání vlády sice podpořili, Kollár nakonec otočil. Před novináři tvrdil, že nedopustí, aby neočkovaní lidé byli kvůli placení testů „ekonomicky zruinováni“. Laboratorní test na koronavirus přijde v zemi na nejméně zhruba 35 eur (zhruba 890 korun).

Na konci června Slovensko prakticky ukončilo bezplatné hromadné testování na koronavirus méně přesnými antigenními testy a laboratorní PCR testy jsou bezplatné už jen například pro ty osoby, které se dostanou do kontaktu s infikovaným. V Česku mají lidé nárok měsíčně na dva PCR a čtyři antigenní testy zdarma.