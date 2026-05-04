Slovenský premiér Fico se o víkendu sejde v Moskvě s ruským vůdcem Putinem

Fico uvedl, že do Moskvy pojede, aby vyjádřil vděčnost Slovenska za osvobození Rudou armádou v roce 1945. Nebude se ale účastnit vojenské přehlídky.
„Pojedu do Moskvy, položím květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a mám mít krátké setkání s prezidentem Putinem. Nejdu na žádnou vojenskou přehlídku,“ uvedl Fico.
„Až mi je někdy trapné, že mám vysvětlovat, proč já jedu položit květiny k nějakému neznámému vojínovi Rudé armády. Protože je to na místě. Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ řekl Fico.
Není jasné, jakým způsobem se premiér do Ruska dostane. Estonsko 19. dubna vzkázalo, že mu přelet nepovolí. Sám Fico pak mluvil o tom, že se podobně chtějí zachovat i v Litvě a Lotyšsku. Varšava též naznačila, že přelet hlavě slovenské vlády nepovolí.
Fico patří mezi vůči Rusku nejvíc vstřícné politiky v EU. V Moskvě byl na oslavách konce války již minulý rok, za což sklidil kritiku na Slovensku i v dalších evropských státech. Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu jako jediný lídr zemí EU a NATO.
Tehdy rovněž jednal s Putinem. Nyní Fico také prohlásil, že je potřeba vést dialog. Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.
Premiér též proslul svou kritikou Ukrajiny. V Jerevanu se nicméně setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s nímž hovořil o spolupráci v řadě oblastí či o vzájemných návštěvách. Prezident mu též vyjádřil vděčnost za slovenskou podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
Slovenská opozice dlouhodobě obviňuje Fica z toho, že podle ní opakuje ruskou propagandu. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob.
Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země. Slovenský premiér rovněž obhajuje dovoz ruských energií a jeho vláda už podala k soudu EU žalobu proti rozhodnutí evropského bloku postupně ukončit dovoz ruského plynu.