Slovenský prokurátor se bojí, že kdyby byly v zemi jaderné zbraně, stala by se terčem nepřátel

Takovýto dokument by definoval podmínky, za jakých by mohli na slovenském území působit příslušníci americké armády. Jednání o něm probíhají již několik let. Současná vláda premiéra Eduarda Hegera by ho chtěla v dohledné době schválit a podepsat s americkou stranou. Naráží přitom na odpor u části slovenské opozice, která dohodu zásadně odmítá a vidí v ní ohrožení suverenity země. Od počátku proti ní nejhlasitěji brojí pravicoví radikálové vedení Marianem Kotlebou, vadí ale i části sociálnědemokratické strany Smer bývalého premiéra Roberta Fica.

V posledních dnech ovšem diskusi o smlouvě výrazně rozvířil slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka. Oznámil totiž, že jeho úřad v rámci připomínkového řízení „uplatnil 35 zásadních námitek, kvůli nimž odmítá návrh dohody jako celek“.

Nejvyšší žalobce se domnívá, že v případě schválení by šel dokument nad rámec toho, k čemu se Slovensko zavázalo svým vstupem do NATO v roce 1999. Země by prý přišla o možnost „vykonávat suverénní státní moc na vlastním území“. Dále namítá, že výhody, které by americké straně přinesl, by byly „v zásadním nepoměru“ s tím, k čemu by se musela slovenská strana zavázat.

Postup proti USA

Generálnímu prokurátorovi také vadí, že ze smlouvy není jasné, jak by se postupovalo proti příslušníkům americké armády, pokud by se dopustili po dobu pobytu na Slovensku trestného činu. Podle předloženého návrhu by se slovenské orgány v některých případech vzdaly práva danou věc vyšetřit a případně soudit.

Mezi další výhrady, jež uvedl, například patří, že pokud by Američané chtěli skladovat na slovenském území jaderné zbraně, učinilo by to ze země významnější terč pro nepřátele.

Žilinka, který zveřejnil své stanovisko na sociálních sítích, vyzval slovenské politiky, aby respektovali vůli občanů. Podle něj totiž o celé záležitosti neproběhla dostatečná veřejná debata.

„Připomínky generální prokuratury jsme zaznamenali a budeme se jimi zabývat, stejně jako připomínkami dalších subjektů,“ uvedl k tomu suše ministr obrany Jaroslav Naď, který zastupuje nejsilnější uskupení Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO).

O obranné dohodě mezi Slovenskem a Spojenými státy se již jedná řadu let. V minulosti proti jejímu uzavření vystupovali hlavně politici Slovenské národní strany (SNS), kteří ji v dobách, kdy byli součástí vlády, dokázali úspěšně blokovat. „Nikdo z nás nebude dělat hlupáky, neexistuje totiž tolik peněz, abychom zaprodali naši suverenitu,“ hřímal tehdy šéf SNS Andrej Danko, jenž byl zároveň předsedou parlamentu.

V roce 2019, kdy se o příjetí podobného materiálu jednalo poprvé, se proti němu spustila rozsáhlá kampaň na sociálních sítích a dezinformačních webech. Tam se o ní běžně psalo jako o „jidášské smlouvě s USA“ s tím, že prý americkým vojákům umožní, aby se na slovenském území chovali jako okupanti.

Přítel Ruska?

Nyní proto čelí nejvyšší slovenský prokurátor Žilinka výtkám, že svými vyjádřeními opustil půdu státního úředníka a vydal se na dráhu politického aktivisty.

Jeho kritika k dohodě se Spojenými státy ale nedávno dostala nový rozměr. Vyšlo totiž najevo, že slovenský generální prokurátor se chystá příští týden odletět do Moskvy, kde se zúčastní oslav třístého výročí založení ruské prokuratury.

Jak v této souvislosti připomněl slovenský Denník N, bude Žilinka jediným nejvyšším žalobcem z členské země Evropské unie, který pozvání do Ruska přijal. Ruský generální prokurátor Igor Krasnov je přitom na unijním sankčním seznamu kvůli podezření z podílu na porušování lidských práv.

Za vinu je mu kladena zejména jeho role při zatčení a odsouzení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného.

Žilinka pobýval v Rusku už loni. Po setkání s Krasnovem tehdy projevil zájem prohloubit spolupráci s ruskou stranou.