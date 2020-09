Žena si záměrně uřízla ruku, aby dostala pojistku. Podvod byl odhalen, půjde do vězení

Lublaň Peníze hrají v životě všech lidí důležitou roli. Někteří jsou schopní podstoupit téměř cokoliv, aby je dostali. Mnozí z nich to dotáhnou tak daleko, že si kvůli nim i dobrovolně ublíží. To je případ mladé ženy, která pochází ze Slovinska. Podle soudu si Julija Adlesic záměrně uřízla ruku, aby jí pojišťovna vyplatila částku zhruba ve výši jednoho milionu eur.

Zhruba rok před zraněním mladá žena uzavřela pět zdravotních pojistek. Jde o jeden z důkazů, který vedl soud k tomu, aby Adlesic odsoudil za pojistný podvod. Žalobce zjistil, že Julija useknutí vlastní končetiny plánovala dlouhodobě se svým přítelem. Dokonce měl její partner několik dní před plánovaným úrazem hledat na internetu protézy. Do případu byl zapleten i otec přítele mladé ženy.

Když se pár dopravil do nemocnice, záměrně s sebou nevzal chybějící končetinu. Oba chtěli, aby ruka nebyla zachráněna a mladá žena získala doživotní postižení. Pokud by získala nárok na uplatnění pojistného, dostala by zhruba půl milionu eur a další půl milion eur by přebírala po měsíčních splátkách.

Podle webu BBC však záchranáři ruku Adlesic nalezli a přivezli do nemocnice. Plán se páru vymknul kontrole ve chvíli, když ženě končetinu lékaři přišili zpátky. Namísto vyplacení velkého balíku peněž byla Adlesic odsouzena ke dvěma letům odnětí svobody. Přítel mladé ženy půjde za mříže na tři roky a otec partnera Adlesic dostal od soudu roční podmíněný trest.