„Hej, dívky a ženy, chcete svému muži darovat nejlepší pyžamo na světě?“ uvádí Pahor svůj příspěvek na Instagramu, v němž se označuje za „milovníka pyžam“ a tvrdí, že jím propagovaná značka je „jiná liga“. „Přísahám, že jsem nikdy nenosil lepší a pohodlnější pyžamo. Kdo ho bude nosit, bude šťastlivec, a dívka nebo žena, která se k němu přitulí, bude šťastlivka,“ dodává Pahor, jenž si za studií přivydělával jako model.
Snímky vyvolaly bouři na slovinských sociálních sítích. Mnozí uživatelé se cítili pohoršeni a psali o „degradaci prezidentské funkce“. „Borute, bylo to nutné?“ píše pod příspěvkem jeden z nich. „Nevkusné,“ píše další. Někteří vyjadřovali domněnku, že fotografie mohly být vytvořeny umělou inteligencí. Jiní poukazují na Pahorův údajný sklon jakkoliv „monetizovat“ svůj veřejný obraz, napsal deník Delo. A někteří si dělají legraci, kde je pyžamo pro ženy a proč ho přítomná blondýna vyhodila.
Pahor vykonával prezidentskou funkci v letech 2012 až 2022 a předtím byl čtyři roky slovinským premiérem. Po odchodu z pozice hlavy státu se o něm spekulovalo jako o možném příštím zmocněnci Evropské unie pro dialog mezi Srbskem a Kosovem. Nakonec se však z politiky stáhl a odešel do soukromého sektoru.
Kariérní politik Pahor, který v politice či státní správě strávil přes třicet let, na sebe nedávno rovněž upoutal pozornost prohlášením, že „stát nemá právo ode mě nic očekávat, protože mi také nic nedává“.