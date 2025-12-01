Slovinský exprezident prodává pyžama, v reklamě se objímá s nahou blondýnou

Autor: ,
  12:20
Bývalý slovinský premiér a prezident Borut Pahor po odchodu z politiky prodává na internetu pyžama. Na svých sociálních sítích zveřejnil propagační fotografie, kde ho v posteli objímá nahá blondýna či kde si sám vychutnává šálek kávy. Nabízené pyžamo je podle něj nejlepší na světě. Mnozí Slovinci jsou pohoršení takovou „degradací prezidentské funkce“.
Bývalý slovinský prezident Borut Pahor pózuje v reklamě na pyžamo. (28....

Bývalý slovinský prezident Borut Pahor pózuje v reklamě na pyžamo. (28. listopadu 2025) | foto: Borut Pahor / Instagram

Borut Pahor
Na zámku v Lánech se sešli prezidenti Česka, Maďarska, Polska, Slovenska,...
Slovinským prezidentem zůstane Borut Pahor, ve druhém kole porazil Marjana...
Slovinský premiér Borut Pahor při referendu o řešení hraničního sporu s Chorvatskem (6. května 2010)
7 fotografií

„Hej, dívky a ženy, chcete svému muži darovat nejlepší pyžamo na světě?“ uvádí Pahor svůj příspěvek na Instagramu, v němž se označuje za „milovníka pyžam“ a tvrdí, že jím propagovaná značka je „jiná liga“. „Přísahám, že jsem nikdy nenosil lepší a pohodlnější pyžamo. Kdo ho bude nosit, bude šťastlivec, a dívka nebo žena, která se k němu přitulí, bude šťastlivka,“ dodává Pahor, jenž si za studií přivydělával jako model.

Snímky vyvolaly bouři na slovinských sociálních sítích. Mnozí uživatelé se cítili pohoršeni a psali o „degradaci prezidentské funkce“. „Borute, bylo to nutné?“ píše pod příspěvkem jeden z nich. „Nevkusné,“ píše další. Někteří vyjadřovali domněnku, že fotografie mohly být vytvořeny umělou inteligencí. Jiní poukazují na Pahorův údajný sklon jakkoliv „monetizovat“ svůj veřejný obraz, napsal deník Delo. A někteří si dělají legraci, kde je pyžamo pro ženy a proč ho přítomná blondýna vyhodila.

Pahor vykonával prezidentskou funkci v letech 2012 až 2022 a předtím byl čtyři roky slovinským premiérem. Po odchodu z pozice hlavy státu se o něm spekulovalo jako o možném příštím zmocněnci Evropské unie pro dialog mezi Srbskem a Kosovem. Nakonec se však z politiky stáhl a odešel do soukromého sektoru.

Kariérní politik Pahor, který v politice či státní správě strávil přes třicet let, na sebe nedávno rovněž upoutal pozornost prohlášením, že „stát nemá právo ode mě nic očekávat, protože mi také nic nedává“.

borutpahor

oglas | Ej, dekleta in žene, želite podariti svojemu moškemu najboljšo pižamo na svetu? Ej, fantje in možje, se želite nagraditi z najboljšo pižamo na svetu? Vzemite Vitapur Svilanit pižamo. Glejte, jaz sem občudovalec pižam. Toda Vitapur Svilanit pižama je next level. Prisežem, da še nikoli nisem imel na sebi boljše in bolj prijetne pižame. Kdor jo bo nosil, bo srečnež, dekle ali žena, ki se bo privila k njemu pa srečnica. Čudovito darilo. ❤️ @vitapur.si
#pajamas #vitapur #svilanit #perfectgift #comfort #giftf #sleepwear #nextlevel #cozy #soft #lucky #formerpresident #president #presidentpahor #pahor

Naročnik: AD Vita d.o.o.

28. listopadu 2025 v 14:00, příspěvek archivován: 1. prosince 2025 v 11:12
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.