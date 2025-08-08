Izraelského vojáka stíhají na dovolené ve Slovinsku. Viní ho ze zločinů v Gaze

Autor:
  19:37aktualizováno  19:37
Okresní státní zastupitelství a policejní správa ve městě Nová Gorica ve Slovinsku dostaly v pátek trestní oznámení proti izraelskému vojákovi, který tráví dovolenou u řeky Soči. Důkazy nasvědčují, že v Gaze útočil na civilní objekty a podílel se na nuceném přesunu civilistů. Policie zatím oznámení prověřuje.

Řeka Soča patří mezi vyhledávané turistické cíle ve Slovinsku. | foto: Jan Sklenář / cyklotoulky.czpro iDNES.cz

Z obdržených informací a důkazů vyplývá, že voják byl se svou brigádou aktivní v Gaze, konkrétně v koridoru Necarim, kde spáchal trestné činy, informoval časopis Mladina. Příslušník izraelských sil se momentálně nachází v jedné z turistických lokalit u řeky Soči.

Policejní správa Nova Gorica potvrdila agentuře STA pouze to, že oznámení zatím prověřuje. „Vzhledem k probíhajícímu řízení vám v tuto chvíli nemůžeme poskytnout více informací. O všech zjištěních budeme průběžně informovat příslušné státní zastupitelství,“ dodala.

Podané oznámení má obsahovat podrobný popis událostí a činů včetně videozáznamů a fotografií. Na jejich základě obžaloba vojáka podezřívá, že se podílel na válečných zločinech ve formě úmyslných útoků na civilní objekty a na nuceném přesunu civilistů.

Koridor Necarim vytvořila izraelská armáda během okupace. Jedná se o sedm kilometrů široký pás mezi Izraelem a Středozemním mořem, který rozděluje Gazu na severní a jižní část.

Oblasti severně od této linie byly během izraelské agrese vystaveny nejničivějším útokům a nejzřetelnějším pokusům o vysídlení civilistů.

Mnoho vojáků, kteří sloužili v oblasti zmíněného koridoru, v prosinci svědčilo pro izraelský deník Haaretz o neselektivním zabíjení palestinských civilistů. Podle údajů nejmenovaných vojáků dostali rozkaz střílet na každého, kdo vstoupí do zmíněného koridoru, bez ohledu na to, zda se jedná o civilisty.

Vstoupit do diskuse

Poslední slovo

A kolik tu máte blbů? Ani ve vesničce D- v Devonu nepanuje shoda názorů

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

Izraelského vojáka stíhají na dovolené ve Slovinsku. Viní ho ze zločinů v Gaze

Zelenskyj řešil s Fialou příměří. Musíme podpořit kroky USA, řekl po telefonátu

Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů

Doněck Putinovi. USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině

Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Decroix na popud STAN zase vysvětlovala bitcoiny. Rakušana nepřesvědčila

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Komentář

Stále ještě tučná kost sociální demokracie je ideální kořistí pro vnitrostranickou řež

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

V Kyjevě pohřbili novinářku umučenou Rusy, rozloučit se přišly stovky lidí

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.