Izraelského vojáka stíhají na dovolené ve Slovinsku. Viní ho ze zločinů v Gaze

Z obdržených informací a důkazů vyplývá, že voják byl se svou brigádou aktivní v Gaze, konkrétně v koridoru Necarim, kde spáchal trestné činy, informoval časopis Mladina. Příslušník izraelských sil se momentálně nachází v jedné z turistických lokalit u řeky Soči.
Policejní správa Nova Gorica potvrdila agentuře STA pouze to, že oznámení zatím prověřuje. „Vzhledem k probíhajícímu řízení vám v tuto chvíli nemůžeme poskytnout více informací. O všech zjištěních budeme průběžně informovat příslušné státní zastupitelství,“ dodala.
Podané oznámení má obsahovat podrobný popis událostí a činů včetně videozáznamů a fotografií. Na jejich základě obžaloba vojáka podezřívá, že se podílel na válečných zločinech ve formě úmyslných útoků na civilní objekty a na nuceném přesunu civilistů.
Koridor Necarim vytvořila izraelská armáda během okupace. Jedná se o sedm kilometrů široký pás mezi Izraelem a Středozemním mořem, který rozděluje Gazu na severní a jižní část.
Oblasti severně od této linie byly během izraelské agrese vystaveny nejničivějším útokům a nejzřetelnějším pokusům o vysídlení civilistů.
Mnoho vojáků, kteří sloužili v oblasti zmíněného koridoru, v prosinci svědčilo pro izraelský deník Haaretz o neselektivním zabíjení palestinských civilistů. Podle údajů nejmenovaných vojáků dostali rozkaz střílet na každého, kdo vstoupí do zmíněného koridoru, bez ohledu na to, zda se jedná o civilisty.