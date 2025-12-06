Ruská bomba zasáhla ukrajinský Slovjansk, zranila nejméně šest lidí

Nejméně šest lidí ve věku od 38 po 69 let utrpělo zranění poté, co ruská letecká bomba v sobotu večer zasáhla Slovjansk na východě Ukrajiny, uvedl šéf ukrajinské správy v Doněcké oblasti Vadym Filaškin. Jeden člověk podle úřadů utrpěl zranění při výbuchu v ruském městě Belgorod, na který podle médií spadla letecká puma vypuštěná z ruského letounu.

ilustrační snímek | foto: Thomas PeterReuters

V Belgorodu byl zraněn civilista a ve městě a okolí pokračují výpadky proudu „v důsledku dopadu blíže neupřesněné munice“, napsal na sociální síti gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov s tím, že škody se odstraňují.

Poblíž rozvodny dopadla ruská letecká bomba - a právě proto před výbuchem nebyl ve městě vyhlášen letecký poplach a nezazněla varování před náletem dronů, uvedl belgorodský zpravodajský kanál Pepel a dodal, že před výbuchem obyvatelé města slyšeli hukot letounu letícího směrem k hranici s Ukrajinou. „Exploze byla tak silná, že na střechy domů pršely střepiny, hlína a kameny,“ napsal.

Nejde o první případ, kdy ruský letoun shodil bomby na vlastní území. Ruské bomby zasáhly Belgorod přinejmenším dvakrát: loni v listopadu a předloni v dubnu, připomněl server Meduza.

