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Složitá jednání probíhají v tichosti, uvedl Kreml ke schůzce Putina s Witkoffem

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  14:43aktualizováno  14:43
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Vladimir Putin (vlevo) v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...

Vladimir Putin (vlevo) v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem Witkoffem (vpravo) v Konstantinském paláci v Petrohradu. (21. října 2026) | foto: Reuters

Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...
Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci...
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (28. září 2026)
Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci...
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Ruský prezident Vladimir Putin zatím neurčil, kdo se za ruskou stranu zúčastní trojstranného vyjednávání s Ukrajinou a Spojenými státy, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že do setkání je zatím ještě čas. Na dotaz novinářů, zda by mohl nabídnout podrobnosti ke středeční schůzce Putina s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem, odpověděl, že podobně složitá vyjednávání probíhají v tichosti.

„Nějaká ‚megafonová diplomacie‘ může jedině uškodit. Veřejné komentování návrhů protistrany také,“ uvedl Peskov k průběhu rozhovorů o válce na Ukrajině.

Witkoff se s Putinem setkal ve středu v Petrohradě, aby s ním prodiskutoval rusko-ukrajinský konflikt a třístranné jednání mezi Ruskem, Spojenými státy a Ukrajinou. Do Ruska odcestoval z Norska, kde nejprve o věci hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli Evropy.

Peskov opět zopakoval ruské tvrzení, že zatímco USA se snaží válku na Ukrajině ukončit, Evropa dělá vše pro to, aby boje pokračovaly. Podle něj je však v některých evropských metropolích vidět snahy o to pochopit, co se na Ukrajině děje, což označil jako pozitivní.

Mluvčí Kremlu také zmínil, že zatím nebylo rozhodnuto, zda se Putin zúčastní summitu G20 v Miami, kam byl pozván. Moskva však při rozhodování přihlédne ke všem okolnostem.

Ukrajina se ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky po celé zemi, brání od února 2022. Trump nedávno i přes protiruské sankce nečekaně oznámil, že s Moskvou domluvil okamžité dodávky ruské nafty na americký a světový trh, což zaskočilo Kyjev i jeho evropské spojence. Zelenskyj ve středu uvedl, že by přijal mírovou dohodu, která by zmrazila frontu v současném stavu. Podle něj je nejdůležitější mír a bezpečnost.

Válka na Ukrajině

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