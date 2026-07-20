Složte německou vlajku, urážíte lidi. Šokující video z Berlína bylo sestříhané

  15:42
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Policie vykázala muže s německou vlajkou z prostor před Říšským sněmem. | foto: X/@konecnar

V centru Berlína zastavili němečtí policisté muže, který nesl německou státní vlajku. A přikázali mu, aby ji složil. Podle verze nejčastěji šířené na sociálních sítích mělo být důvodem to, že by vlajka urážela lidi, kteří se s Německem neidentifikují. Video však bylo účelově sestříhané.

Když muže s rozvinutou německou vlajkou zastaví v Berlíně německá policie a vyzve ho, aby vlajku složil, on nesouhlasí. A říká, že by v Německu nemělo být zakázáno nosit státní vlajku.

Video natočené v červnu se bleskově začalo šířit na sociálních sítích. Ovšem chyběla v něm část, kdy policisté vysvětlovali, proč složení vlajky požadují. S urážením lidí, kteří by se necítili být Němci, to vůbec nesouviselo.

Muž mířil na demonstraci projektu Project M1llion, které se účastnilo přibližně 4 000 lidí. Demonstrace měla protiimigrační charakter a její účastníci požadovali mimo jiné odstoupení německé vlády včetně kancléře Friedricha Merze.

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