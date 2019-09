Sluneční soustava má zřejmě dalšího návštěvníka z cizího systému. Kometa nese název C/2019 Q4

Vesmírného objektu si povšimnul amatérský astronom z Krymu Gennadij Borisov, který již objevil vícero komet. Nově ohlášená kometa nese oficiální označení C/2019 Q4. Letí rychlostí 150 000 kilometrů v hodině a aktuálně se nachází zhruba 420 milionů kilometrů od Slunce.



A newly-discovered comet appears to be visiting from outside our solar system! According to @NASAJPL researchers, the comet is traveling at about 93,000 mph — so fast that it's likely interstellar. More on the latest observations: https://t.co/sHtFXrHf3a pic.twitter.com/61AqfMM2LR