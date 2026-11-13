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Služby Microsoftu se vrací po mnohahodinovém výpadku. Na vině nebyl útok

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  8:19
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Microsoft měl dlouhé hodiny problémy s řešením potíží, se kterými se od čtvrtečního večera potýkali uživatelé jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma uvedla, že snahy o odstranění závad nepostupují podle očekávání. V pátek kolem deváté hodiny se už má vše vracet k normálu.

Kvůli výpadkům služeb Microsoftu se potýkali s problémy uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Problémy se dotkly i komunikační služby Teams, úložiště OneDrive nebo Copilot využívající umělou inteligenci.

Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásili potíže se službami Microsoftu také uživatelé v České republice.

Na Downdetectoru se objevila také hlášení o problémech dalších služeb, například Googlu, Facebooku, AWS od Amazonu či Cloudflare.

„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení.

Stránka s informacemi o aktuálním stavu služeb Microsoftu ukazuje problémy

Krátce před devátou hodinou vydala společnost prohlášení, z něhož vyplývá, že se již podařilo problémy vyřešit a nyní se bude nasazovat ve všech postižených regionech.

Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.

„V tuto chvíli nemáme informace o žádné škodlivé aktivitě, která by tuto událost způsobila,“ potvrzuje to i vyjádření přímo na serveru Microsoftu.

Stránka s informacemi o aktuálním stavu služeb Microsoftu ukazuje problémy
Oznámení o výpadcích služeb na serveru DownDetector ve Spojených státech v pátek 13. 11. 2026
Oznámení o výpadcích služeb na serveru DownDetector v pátek 13. 11. 2026
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