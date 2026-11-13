Kvůli výpadkům služeb Microsoftu se potýkali s problémy uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Problémy se dotkly i komunikační služby Teams, úložiště OneDrive nebo Copilot využívající umělou inteligenci.
Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásili potíže se službami Microsoftu také uživatelé v České republice.
Na Downdetectoru se objevila také hlášení o problémech dalších služeb, například Googlu, Facebooku, AWS od Amazonu či Cloudflare.
„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení.
Krátce před devátou hodinou vydala společnost prohlášení, z něhož vyplývá, že se již podařilo problémy vyřešit a nyní se bude nasazovat ve všech postižených regionech.
Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.
„V tuto chvíli nemáme informace o žádné škodlivé aktivitě, která by tuto událost způsobila,“ potvrzuje to i vyjádření přímo na serveru Microsoftu.