Opilý Čech způsobil nouzové přistání. Pozvracel cestující, pak napadl lékaře

Podle webu Flightradar24 letadlo vzlétlo z Prahy krátce po půlnoci. Místo plánovaného příletu do Egypta však přistálo před třetí hodinou ranní středoevropského času v Aténách, kde si agresivního pasažéra převzala místní policie a lékaři.

Oněm problémovým pasažérem měl být český potápěč, který cestoval na týdenní pobyt do Egypta se skupinou přátel.

Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková pro web Novinky.cz uvedla, že posádka letu QS 2524 společně s lékařkou na palubě zajistila muži péči až do příjezdu aténských zdravotnických služeb. „Po vyložení cestujícího let pokračoval do cílové destinace,“ dodala.