Smer může na Slovensku ztratit vládu i prvenství. Průzkumy nejsou k dosud dominantní straně vůbec příznivé

Bratislava/Praha Voliči na Slovensku v sobotu rozhodují o novém složení 150členné Národní rady. Volební místnosti budou otevřené až do desáté hodiny večerní, s prvními spolehlivými odhady výsledků se počítá v noci na neděli. Právo volit mají více než čtyři miliony voličů, kteří si můžou vybírat z 25 kandidátek.

Vzhledem k tomu, že na Slovensku platí dva týdny před hlasováním moratorium, kdy není povoleno uveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů, pocházejí poslední oficiální čísla ze 14. února. Tehdejší sondáže favorizovaly dosud nejsilnější vládní stranu – sociálnědemokratický Smer premiéra Petera Pellegriniho. Na druhém místě pak viděly protikorupční hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v čele s Igorem Matovičem a na třetí příčce pravicové radikály z Ľudové strany Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotleby.



Během zmíněného moratoria se ovšem objevila ještě dvě další šetření, která byla financována z veřejné sbírky. Vzhledem k platnému zákazu ovšem nesměly být jejich výsledky na Slovensku uveřejněny. Vyplývalo z nich ale, že mezi voliči mohlo dojít za poslední dva týdny k výraznému názorovému posunu ve prospěch OĽaNO, které by na základě těchto čísel mohlo zvítězit a odsunout Smer poprvé po čtrnácti letech na druhou příčku.

Právě Smer vedl během posledních čtyř let trojkoalici – spolu se Slovenskou národnou stranou (SNS) a slovensko-maďarským uskupením Most-Híd. Po volbách s největší pravděpodobností skončí, i proto, že SNS ani Most-Híd nemají jisté, že se do parlamentu znovu dostanou. V případě neúspěchu uskupení Most-Híd by pak vůbec poprvé od prvních svobodných voleb v roce 1990 neměla na Slovensku parlamentní zastoupení strana hájící zájmy maďarské menšiny.

Naopak uskupení, která dosud tvořila opozici, by mohla dosáhnout na většinu. Mnohé nasvědčuje tomu, že se již před volbami začala připravovat na možnost společného vládnutí. Jejich experti pro klíčové oblasti se již sešli k prvním schůzkám s cílem vytvořit předpoklady pro dohodu na koaliční spolupráci.

Pěti-, nebo šestičlenná vláda?

Hlavní osu případné budoucí vlády by mohly podle všeho tvořit OĽaNO, levicově liberální koalice Progresívne Slovensko / Spolu, pravicově liberální strana Sloboda a solidarita (SaS) a strana Za ľudí, kterou po svém odchodu z úřadu založil někdejší slovenský prezident Andrej Kiska. Jako se součástí tohoto bloku se počítá i s křesťanskými demokraty (KDH), pokud se jim po čtyřleté absenci podaří návrat do parlamentu. V opačném případě by zřejmě musely dosavadní opoziční strany navázat spolupráci s populistickým uskupením Sme rodina podnikatele Borise Kollára, aby dosáhly na většinu.

K nejzásadnějším událostem od posledních parlamentních voleb z roku 2016 patřila vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové z konce února 2018. Tento čin způsobil svého času největší protivládní demonstrace na Slovensku od roku 1989 a vedl nepřímo k demisi dlouholetého premiéra za Smer Roberta Fica a ke změnám v čele ministerstva vnitra i slovenské policie a justice.

Vyšetřování vraždy zároveň odhalilo úzké propojení některých politiků vládního Smeru s pochybnými byznysmeny a jinými vlivnými zákulisními hráči slovenské politiky. Symbolem toho se stal podnikatel Marian Kočner, který je považován za objednatele Kuciakovy vraždy. Dokázal si mimo jiné vytvořit hustou síť podporovatelů mezi politiky, v rámci justice i policie, od nichž očekával, že budou krýt jeho aktivity a on jim bude moct kdykoli „udělovat instrukce“. Právě to se nakonec podepsalo na klesající popularitě Smeru a naopak pomohlo v průzkumech protikorupčnímu hnutí OĽaNO, jež se vůči hlavní straně dlouhodobě vymezuje.