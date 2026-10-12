„Po smrti své nevlastní dcery jsem si uvědomila, že potřebuji čas, abych se vyrovnala se svým zármutkem,“ uvedla Basová, jež byla v letech 2021 až 2025 také předsedkyní Bundestagu.
V prohlášení dále napsala, že v poslední době, která pro ni byla v osobní rovině náročná, proti ní zesílily veřejné útoky, krom jiného z řad koaličních partnerů. Poslanecký mandát si chce politička zachovat.
„Útoky vedené proti ní v uplynulých dnech, kdy truchlila, byly nevhodné,“ sdělil vicekancléř a spolkový ministr financí Lars Klingbeil, jenž stojí společně s Basovou v čele SPD.
Politici konzervativní unie CDU/CSU v poslední době ostře kritizovali Basovou za to, že nepředkládá dostatečně rychle návrhy zákonů k plánovaným reformám, například v oblasti důchodů. Koaliční partneři ministryni podle agentury vyčítali, že reformy zdržuje a blokuje.