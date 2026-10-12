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Smrt dcery, kritika. Spolupředsedkyně SPD Basová končí, i jako ministryně práce

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  9:47aktualizováno  9:47
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Německá ministryně práce a sociálních věcí a spolupředsedkyně SPD Bärbel Basová...

Německá ministryně práce a sociálních věcí a spolupředsedkyně SPD Bärbel Basová (22. září 2026) | foto: ČTK

Německá ministryně práce a sociálních věcí a spolupředsedkyně SPD Bärbel Basová...
Německá ministryně práce a sociálních věcí a spolupředsedkyně SPD Bärbel Basová...
Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...
Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...
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Německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová, která je spolupředsedkyní vládní sociální demokracie (SPD), oznámila rezignaci na obě funkce. Jako důvod uvedla úmrtí své nevlastní dcery a útoky vůči své osobě mimo jiné z řad koaličních partnerů.

„Po smrti své nevlastní dcery jsem si uvědomila, že potřebuji čas, abych se vyrovnala se svým zármutkem,“ uvedla Basová, jež byla v letech 2021 až 2025 také předsedkyní Bundestagu.

V prohlášení dále napsala, že v poslední době, která pro ni byla v osobní rovině náročná, proti ní zesílily veřejné útoky, krom jiného z řad koaličních partnerů. Poslanecký mandát si chce politička zachovat.

„Útoky vedené proti ní v uplynulých dnech, kdy truchlila, byly nevhodné,“ sdělil vicekancléř a spolkový ministr financí Lars Klingbeil, jenž stojí společně s Basovou v čele SPD.

Politici konzervativní unie CDU/CSU v poslední době ostře kritizovali Basovou za to, že nepředkládá dostatečně rychle návrhy zákonů k plánovaným reformám, například v oblasti důchodů. Koaliční partneři ministryni podle agentury vyčítali, že reformy zdržuje a blokuje.

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