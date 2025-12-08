Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech tři lidi. Dva z nich byli Slováci

  10:57aktualizováno  11:29
Tři lidé zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Další tři lidé byli zranění, informovaly v neděli úřady na Kanárských ostrovech. Ty předtím varovaly, že nebezpečně velké vlny budou na všech ostrovech tohoto souostroví včetně Tenerife celý víkend. Mezi oběťmi jsou podle slovenského ministerstva zahraničí dva Slováci.

Neštěstí se stalo v lokalitě Isla Cangrejo, kde se lidé koupou v přírodním skalnatém bazénu, který od moře odděluje zeď. Mrtvými jsou dva muži a jedna žena. Podrobnosti o jejich věku nejsou známy. Slovenské ministerstvo zahraničí pro agenturu TASR potvrdilo, že mezi mrtvými jsou dva slovenští občané.

Populární španělský ostrov Lanzarote, který je součástí Kanárských ostrovů, se potýká s následky ničivých přívalových dešťů. (12. dubna 2025)
Mezi zraněnými byl člověk se srdeční zástavou, záchranářům se jej podařilo oživit. Slovenské ministerstvo zahraničí rovněž dodalo, že zraněný je také jeden jejich občan.

Ve Španělsku je díky pondělnímu svátku prodloužený víkend a velké množství lidí vyrazilo do turistických oblastí včetně Kanárských ostrovů.

Úřady přitom varovaly, že vlny se mohou zvedat do výšky dvou až tří a půl metru. Lidé podle nich neměli riskovat koupání ani fotografování či natáčení v těsné blízkosti vln.

