Neštěstí se stalo v lokalitě Isla Cangrejo, kde se lidé koupou v přírodním skalnatém bazénu, který od moře odděluje zeď. Mrtvými jsou dva muži a jedna žena. Podrobnosti o jejich věku nejsou známy. Slovenské ministerstvo zahraničí pro agenturu TASR potvrdilo, že mezi mrtvými jsou dva slovenští občané.
Mezi zraněnými byl člověk se srdeční zástavou, záchranářům se jej podařilo oživit. Slovenské ministerstvo zahraničí rovněž dodalo, že zraněný je také jeden jejich občan.
Ve Španělsku je díky pondělnímu svátku prodloužený víkend a velké množství lidí vyrazilo do turistických oblastí včetně Kanárských ostrovů.
Úřady přitom varovaly, že vlny se mohou zvedat do výšky dvou až tří a půl metru. Lidé podle nich neměli riskovat koupání ani fotografování či natáčení v těsné blízkosti vln.