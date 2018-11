Za infarkt se skryje vše. Další smrt šéfa ruské rozvědky GRU vyvolává dohady

MOSKVA/PRAHA Ve věku 63 let zemřel šéf ruské vojenské rozvědky Igor Korobov, který trpěl rakovinou. Za posledních několik let jde přitom už o několikáté úmrtí v okruhu lidí z velení armády a tajných služeb v Rusku.

Vážné potíže začaly generálovi Igoru Korobovovi v­ polovině září, když ho z ­Kremlu vyzvali, aby se dostavil k­ Vladimiru Putinovi. O čem s­ prezidentem mluvil, není známo, cestou domů do luxusního bytového komplexu v moskevské Starovolyňské ulici se šéfovi vojenské rozvědky udělalo špatně.

Tak poslední události ve dnes nejsilnější ruské tajné službě líčí novinář Sergej Kaněv z investigativního centra Dossier. Spolu s kolegy z mezinárodní skupiny Bellingcat pracoval na rozkrývání aktivit ruských zpravodajců.

Ruská vojenská rozvědka, které se někdy říká zjednodušeně GRU podle názvu její předchůdkyně, zintenzivnila v posledních letech své aktivity ve světě. Spojené státy letos v červenci obvinily 12 příslušníků GRU z hackerského útoku na počítače Demokratické strany před prezidentskými volbami v USA v roce 2016. Nizozemsko tvrdí, že GRU se pokusila proniknout do počítačových systémů Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

V­ Turecku byli vyměněni dva rozvědčíci, dopadení údajně kvůli atentátu na čečenského exilového aktivistu. V Černé Hoře se měli příslušníci ruské vojenské rozvědky pokusit zorganizovat státní převrat. A ­největším skandálem byla kauza bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, jehož se podle Británie agenti GRU pokusili letos v březnu zabít nervovým jedem Novičok.

Letce střídá námořník

Za normálních okolností by se informace o těchto operacích vůbec neměly dostat na veřejnost. Investigativní novináři pod patronátem Bellingcatu ale zašli ještě dál, když se jim podařilo rozkrýt plnou identitu některých agentů a zveřejnit čísla jejich pasů. Ředitel Korobov za všechny tyto nepořádky samozřejmě nemohl. Byl původní kvalifikací letec, 13 let sloužil u stíhacího pluku, než v ­roce 1980 přešel ke GRU, kde vedl strategickou rozvědku a specializoval se na oblast mezinárodního terorismu v Sýrii či Afghánistánu.

Korobov byl na sankčním seznamu USA, i přesto ale koncem ledna letěl spolu s řediteli dalších služeb SVR a FSB do Washingtonu na tajnou schůzku s tehdejším šéfem CIA Mikem Pompeem. Na oslavách 100 let existence vojenské tajné služby kvůli nemoci nakonec chyběl. Rozvědku za něj vedl a nadále i dočasně povede náměstek – viceadmirál Igor Kosťjukov, který má asi nejvíc šancí důležité křeslo získat. Jeho silnou stránkou je znalost jihovýchodní Asie, tento někdejší námořník je ale rovněž cílem sankcí USA kvůli kyberútokům.

Během tří let jde už o druhého šéfa vojenské rozvědky, který zemřel ve funkci. Jeho předchůdce, Igor Sergun, považovaný za autora konceptu hybridní války a původce nasazení zvláštních jednotek GRU, takzvaných „zelených mužíčků“, během anexe Krymu, skonal 4.­ledna 2016. Podle oficiální verze v rekreačním středisku tajné služby FSB nedaleko Moskvy na infarkt, bylo mu 58 ­let. Americký think tank Stratfor pak přišel s informací, že Sergun zemřel na Nový rok v Libanonu, v ­místě s­ pověstí blízkovýchodní metropole špionů, při blíže nespecifikované tajné operaci. Tuto verzi však ruská strana odmítá.

Infarkt nebo udušení jídlem

Infarkt, tedy stejnou příčinu úmrtí jako u Serguna, jež zvládnou zinscenovat i provinční tajné služby, pak určili lékaři i v případě generála Alexandra Šušukina. Ten byl zástupcem velitele ruských výsadkových vojsk a řídil vojenské obsazení Krymu. Zemřel jen několik dnů před Sergunem, 27.­prosince 2015.

A lze pokračovat. Dne 9. prosince 2015 zahynul při nepodařené operaci v Moskvě bývalý starosta Sevastopolu Valerij Saratov, který pomáhal iniciovat odtržení tohoto autonomního města na Krymu. Ve washingtonském hotelu nalezli 5. listopadu 2015 mrtvého Michaila Lesina, považovaného za tvůrce konceptu ruské státní propagandy. Po dobu existence novodobé Ruské federace však byly takových případů přinejmenším desítky a často přímo v tajných službách. Například zástupce náčelníka GRU Jurij Ivanov jel v roce 2009 na služební cestu do Sýrie, jeho tělo našli na břehu moře v Turecku. Někdejší šéf rezidentury SVR v USA Sergej Treťjakov se zase před šesti lety udusil kouskem masa v restauraci.

Konkrétní důkazy, že v případě Korobova, Serguna či Šušukina šlo o něco jiného než přirozenou smrt, ale nejsou a zřejmě ani nikdy nebudou. Jak upozorňuje třeba i americký list The New York Times, realita může být zcela prostá. Korobov prý prokazatelně trpěl rakovinou, a navíc i průměrný věk života u mužů činí v­ Rusku, i přes určité zlepšení v­ poslední době, stále 66 let.

