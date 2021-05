Smutná připomínka první vlny covidu. V New Yorku stále zůstávají stovky těl v chladících kamionech

New York/Praha Těla některých obětí koronaviru jsou v New Yorku stále uskladněna v chladících kamionech, které město začalo využívat během loňského vrcholu pandemie. V provizorních márnicích leží stále stovky zesnulých, úřady nyní pomáhají rodinám při organizaci pohřbů.

Informoval o tom server CNN. Město New York nechalo chladící vozy zřídit loni na jaře, kdy byla osmimilionová metropole epicentrem nákazy ve Spojených státech. Na covid tehdy umíralo až 800 lidí denně a nemocniční márnice trpěly akutním nedostatkem míst.



Chladící kamiony, jichž bylo ve městě okolo dvou set, měly ulevit náporu v nemocnicích a poskytnout provizorní úložiště v době, kdy byly pohřební služby vytížené.

Identifikovaná a očíslovaná těla z nemocnic během jarní vlny ukládali zdravotníci do nákladních vozů v různých částech New Yorku. Pokud se o zesnulého nepřihlásili jeho příbuzní, byl pohřbený na Hartově ostrově, vzdáleném zhruba deset kilometrů od centra města. Zde podle deníku The New York Times spočinula až jedna desetina obětí koronavirové pandemie. V metropoli celkem na covid zemřelo 32 tisíc lidí.

Část chladících vozů nicméně ještě dnes stojí v přístavním skladu na jihu Brooklynu, na dohled od Sochy svobody. Podle CNN zde leží 750 těl, ne všechny jsou ale oběti koronaviru. Ačkoli městské márnice obvykle uchovávají těla zesnulých pouze měsíc, v případě Brooklynu nechaly úřady kamiony stát déle, protože mnoho rodin nemělo během pandemie dostatečné prostředky pro zajištění pohřbu, píše server New York Post.

Zdravotnické úřady nyní pomáhají pozůstalým se zařizováním pohřbů. Šéf demokratické strany v Senátu a poslankyně Alexandria Ocasio-Cortez v únoru oznámili, že obyvatelé metropole, jimž během pandemie zemřel příbuzný, od státu dostanou až 7 tisíc dolarů jako náhradu za výlohy spojené s pohřbem.

Město New York využilo chladící nákladní vozy naposledy během teroristických útoků 11. září 2001. Tehdy museli zdravotníci v krátkém čase identifikovat těla 2753 lidí, kteří zemřeli při pádu Světového obchodního centra.