  16:25
Více než šest set tisíc amerických domácností postihly výpadky proudu a bezmála deset tisíc letů bylo zrušeno kvůli masivní sněhové bouři, která podle předpovědí ochromí dopravu a přinese husté sněžení do východní části Spojených států. Informuje o tom agentura Reuters.

Východní dvě třetiny USA se podle meteorologů ode neděle a v příštích pár dnech budou potýkat se silným sněžením, mrznoucím deštěm a extrémně nízkými teplotami.

Prezident Donald Trump v sobotu označil bouři za historickou a schválil federální vyhlášení stavu nouze v Jižní Karolíně, Virginii, Tennessee, Georgii, Severní Karolíně, Marylandu, Arkansasu, Kentucky, Louisianě, Mississippi, Indianě a Západní Virginii.

„Budeme situaci nadále sledovat a zůstaneme v kontaktu se všemi státy, které má postihnout tato bouře. Dávejte na sebe pozor a zůstaňte v teple,“ napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.

Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti vyhlásilo mimořádnou meteorologickou situaci celkem sedmnáct států a také federální okrsek Washington, D.C.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová na sobotní tiskové konferenci varovala Američany, aby přijali preventivní opatření. „Bude opravdu, opravdu velká zima,“ uvedla Noemová.

„Proto všem doporučujeme, aby si udělali zásoby paliva i potravin. Společně to zvládneme,“ dodala.

Počet domácností bez proudu stále roste. K nedělním 14:30 SEČ bylo podle serveru PowerOutage.us bez dodávek elektřiny více než šest set tisíc odběratelů ve Spojených státech.

Nejvíce v Mississippi, Texasu, Tennessee a Louisianě. Výpadky zasáhly také domácnosti v Kentucky, Georgii, Virginii a Novém Mexiku.

Zrušeno v neděli v USA bylo podle serveru FlightAware na 9990 letů.

Již v sobotu přitom aerolinky zrušily na čtyři tisíce letů a vyzvaly cestující, aby byli připraveni na možné změny letů a jejich rušení.

