Sněmovna míří k žalobě. Trump se nejspíš stane třetím obžalovaným prezidentem v historii USA

WASHINGTON/PRAHA Proces, směřující k odvolání prezidenta Trumpa přejde ve středu do třetí fáze. Teprve potřetí v historii země budou na půdě Sněmovny reprezentantů poslanci rozhodovat o tom, zda vyšetřovací a právní výbor sesbíraly dostatečné množství důkazů, aby mohl být šéf Bílého domu obžalován.

Dne 19. prosince 1998 stála americká Sněmovna reprezentantů před dilematem, zda obžalovat tehdejšího prezidenta Billa Clintona ze zneužití pravomocí. Téměř na den přesně po 21 letech se poslanci americké dolní komory Kongresu sejdou, aby hlasovali o tom samém. Jen v hlavní roli je tentokrát republikán Donald Trump. Poslanci tak současnou hlavu státu viní ze dvou prohřešků – zneužití moci a bránění Kongresu ve vyšetřování. Ve středu budou rozhodovat, zda se Trump stane třetím prezidentem v historii USA, který musel čelit soudu horní komory Kongresu.

Jak hlasování dopadne, je prakticky jasné již předem – Sněmovnu reprezentantů totiž ovládají opoziční demokraté. Možná se objeví pár přeběhlíků, ale nikdo nepochybuje o tom, že na obžalování prezidenta dojde. Ostatně pochybnosti nejsou ani o tom, že Trump rozhodně nebude odvolán z funkce.

Proces odvolání prezidenta má totiž ještě čtvrtou a závěrečnou fázi. Jde o soudní slyšení, ve kterém se ze senátu stane porota, jež rozhodne o prezidentově odvolání. K tomu, aby byl šéf Bílého domu odstraněn z funkce, je potřeba dvou třetin senátorů. A vzhledem k tomu, že většinu mají v horní komoře Trumpovi republikáni, je na výsost jasné, že prezident ve funkci zůstane.

Přestože důkazy podle demokratů hovoří jasně a hlava státu spáchala dané zločiny, republikáni mají podle analytika deníku The Washington Post Aarona Blakea v záloze jednoduchou argumentační logiku: „To, co prezident učinil bylo špatné, ale nestačí to na odvolání z funkce.“

Předseda amerického soudního výboru Jerrold Nadler (vpravo) se zástupcem demokratů Normanem Eisenem během slyšení ve věci impeachmentu Donalda Trumpa. Profesoři před právním výborem sněmovny.

Řada republikánských senátorů bude zároveň potřebovat podporu prezidenta v nadcházejících volbách a nemuselo by se jim vyplatit hlasovat jinak než po stranické linii. Podle předsedy Republikánské strany v senátu Mitche McConnella bude o setrvání prezidenta ve funkci jasno do konce ledna. Neočekává totiž, že by si kterýkoliv ze senátorů dovolil jít proti Trumpovi. „O tom pochybuji,“ řekl McConnell v rozhovoru pro Fox News. „Věřím, že ani jeden z republikánů nezvedne ruku pro odvolání.“

Zbytečná hra?

S přihlédnutí k předem jasnému výsledku se tak může snaha demokratů odvolat Donalda Trumpa zdát zbytečná. Podle analytiků jsou zde dvě možnosti, jak se proces impeachmentu projeví na prezidentských volbách, které proběhnou příští rok.

Zaprvé pokud republikáni v senátu zablokují odvolání „zločince“, mohou demokraté přitáhnout více svých voličů k volbám. Ostatně budou ve volebním klání potřebovat každý hlas a zablokovaná snaha o odvolání Trumpa by mohla přitáhnout voliče k urnám.

Druhá varianta naopak předpokládá, že se celý impeachment obrátí proti demokratům a voliči půjdou v mnohem větší míře vyjádřit podporu prezidentovi, kterého se opozice pokusila sesadit.

Pro demokraty je podle bývalého amerického ministra práce Roberta Reicha ale důležitý i v případě neúspěchu. „Pokud je prezident jednou obžalován sněmovnou, nikdy nemůže být omilostněn,“ vysvětlil Reich v komentáři pro deník The Guardian. Kdyby se Kongres prezidenta nepokusil sesadit, učinil by podle něj ústavu USA bezvýznamným papírem.

Celý proces impeachmentu začal kvůli telefonátu Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu v něm žádal, aby Ukrajinci zahájili vyšetřování společnosti Burisma, které předsedal syn Trumpova protivníka a bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jež byla podezřelá z korupce. Při vyšetřování v Kongresu zatím zaznělo, že Trump pozdržel vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů, dokud Kyjev nebude spolupracovat. Trump tak zneužil svou pozici k politickému boji.

Prezident navíc také bránil vyšetřování tím, že zakázal všem pracovníkům Bílého domu, aby svědčili před kongresovými výbory, a zároveň odmítl poskytnout jakékoliv dokumenty. Kongresmani se tak rozhodli Trumpa obžalovat i za to.