Paralýza Kongresu trvá. Favorit republikánů se ani napodruhé nestal předsedou

Bezprecedentní krize ve sněmovně trvá od 3. října, kdy o funkci předsedy přišel republikán Kevin McCarthy v důsledku dlouhotrvajících sporů mezi frakcemi ve své straně. Rozepře působení republikánské většiny provázejí od lednového počátku funkčního období, kdy McCarthy na zvolení potřeboval 15 kol hlasování.

Dnešní kolo tak bylo už 17. letošním hlasováním, při kterém se vybíral šéf sněmovny. Jordan v něm získal 199 hlasů a podle amerických médií tak zaostal za nejnižším ziskem McCarthyho z lednové volby.

Kandidáta nominovaného republikánským klubem nepodpořilo 22 jeho členů, což je o dva více než v úterý. Nejvíce hlasů získal opět lídr demokratů Hakeem Jeffries, jelikož se však nejednalo o většinu všech hlasujících, sněmovna zůstává bez zvoleného předsedy.

Zasedání bylo po hlasování přerušeno na neurčito a další vývoj zůstával nevyzpytatelný. Jordan uvedl, že nehodlá z boje odstupovat, načasování dalšího kola volby však nebylo ihned jasné.

Jordan musí přesvědčit umírněnější

„Budeme pokračovat,“ řekl médiím Jordanův mluvčí Russel Dye. Poslední hlasování pro Jordana přineslo i jistý pozitivní signál, neboť získal dva nové podporovatele, několik dalších ale oproti úterku ztratil. „Ale předtím pro mě hlasovali. Myslím, že se mohou zase vrátit,“ citoval kongresmana deník The New York Times.

Zatímco McCarthy v lednu čelil odporu skupiny ultrakonzervativních republikánů a blízkých spojenců exprezidenta Donalda Trumpa, nyní je situace opačná. Šéf sněmovního výboru pro soudnictví Jordan, který v minulosti vedl krajní republikánskou frakci House Freedom Caucus a stál po boku Trumpa při zpochybňování jeho volební porážky, potřebuje přesvědčit umírněnější kolegy, kteří mají výhrady vůči jeho politickému stylu a prioritám.

Podle amerických médií zároveň vyvolalo rozhořčení mezi republikány rozhodnutí Jordana nepodpořit původně nominovaného Stevea Scaliseho a následná nátlaková kampaň jeho tábora na váhající kolegy.

Vrátit se k legislativním návrhům

Část republikánů nyní prosazuje návrh, který by na zbytek roku prohlásil za právoplatného předsedu McHenryho. Cílem je umožnit sněmovně vrátit se k projednávání legislativních návrhů, zejména nového rozpočtu, zatímco by republikáni pokračovali v hledání trvalejšího řešení. McHenry se stal lídrem sněmovny automaticky po odvolání McCarthyho a jeho pravomoci nejsou zcela jasné, vzhledem k tomu, že takováto situace ještě nikdy nenastala.

Jordan ve středu uvedl, že je otevřený hlasování o posílení jeho pozice, podle deníku The Washington Post však dodal, že záleží na uvážení McHenryho. Jakou by měl tento postup mezi republikány podporu, není jasné, schválen by však teoreticky mohl být i za přispění demokratů.

Ti již několik dní hovoří o probíhajících „neformálních“ rozhovorech s republikány a podle agentury AP má „mimořádný plán“ podporu i mezi demokraty. Naznačil to i kongresman Pete Aguilar v projevu na podporu svého lídra Jeffriese, ovšem dodal, že si není jist, zda je kompromis možný.

Jordana přitom znovu kritizoval za jeho podporu dezinformační kampaně po posledních prezidentských volbách i za to, že Kongresem dosud neprošel jediný návrh, na jehož tvorbě by se podílel.

Jako čestného a cílevědomého člověka naopak prezentoval Jordana republikán Tom Cole. V nominačním projevu mimo jiné vyjádřil názor, že Jordan by zajistil uvolnění dodatečných prostředků na podporu Izraele v čase nové války s palestinským radikálním hnutím Hamás. Ohledně dodatečných peněz pro Ukrajinu, které požaduje americká vláda, podobné ujištění nepřišlo.