„Dnešní hlasování je jednoduché, velmi jednoduché. Budete hlasovat pro snížení životních nákladů amerických rodin, nebo budete udržovat vysoké ceny z loajality k jedné osobě, Donaldu Trumpovi?“ zeptal se demokrat Gregory Meeks, autor usnesení.
„Každý republikán, ať už ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu, který bude hlasovat proti clům, bude v době voleb čelit vážným následkům, a to včetně primárek!“ reagoval Trump na své sociální síti Truth Social. Zákonodárci v republikány ovládané dolní komoře Kongresu nakonec hlasovali v poměru 219 ku 211.
Schválená rezoluce se snaží ukončit stav národní nouze, který Trump před rokem vyhlásil, aby mohl tarify uvalit. Republikánský prezident také nedávno pohrozil, že uvalí 100procentní clo na zboží dovážené z Kanady kvůli navrhované obchodní dohodě této země s Čínou, čímž vyostřil spor s dlouholetým spojencem USA a kanadským premiérem Markem Carneym.
Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson se pokusil tomuto střetu zabránit. Trval na tom, aby zákonodárci počkali na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu o clech, a navrhl složitou změnu pravidel, aby zabránil hlasování v plénu. Jeho strategie však v úterý večer selhala, když republikáni během procedurálního hlasování zajistili, aby demokratický návrh mohl projít.
„Jsme zklamaní. Prezident zajistí, aby jeho cla nezrušili,“ řekl ve středu ráno v Bílém domě Kevin Hassett, ředitel Národní ekonomické rady.
Americká vláda tvrdila, že nelegální tok drog z Kanady představuje neobvyklou a mimořádnou hrozbu, která prezidentovi umožňuje uvalit cla na dovážené zboží mimo podmínky obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou. Někteří republikáni v této souvislosti zmínili příliv drogy fentanyl, která se v Kanadě vyrábí a pašuje do USA, ale v mnohem menším měřítku než z Mexika.