Sněmovna reprezentantů USA zahájí kroky k sesazení Trumpa, oznámila Pelosiová

Pelosiová mimo jiné uvedla, že Trump „vážně porušil ústavu“ a že „nikdo nesmí stát nad zákonem“. Podle ní Trump svými činy zradil „prezidentskou přísahu, národní bezpečnost i integritu voleb“.

The times have found us. The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution. It is for this reason that the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry. pic.twitter.com/cHq7zgKJ1g