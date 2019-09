Snowden žije v Rusku jako ‚kočka v bytě‘. Po útěku se bál, že mu přítelkyně nafackuje

MOSKVA/PRAHA Zatím šest let strávil bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden v Rusku. Byl k tomu donucen poté, co zveřejnil citlivé informace o americké vládě. Přestože by si přál získat azyl v jiné zemi, nežije se mu v Moskvě špatně. Život má velmi podobný tomu v USA. Snowden zveřejnil podrobnosti o své minulosti v aktuálních rozhovorech a ve vzpomínkové knize, která vychází v úterý.

V roce 2013 Edward Snowden opustil svoji přítelkyni Lindsay Millsovou bez rozloučení. Nemohl jí říct, proč opouští Spojené státy, ba dokonce ani to, že je opouští. Rozhodl se zveřejnit tisíce dokumentů, které dokazovaly, že americká vláda sleduje své občany. Kdyby se jí o tom zmínil, stala by se ona sama předmětem vyšetřování. To se jí však nevyhnulo.



Policie vtrhla do domu poté, co pracovník americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) nepřišel týden do práce. Vyšetřovatelé Millsovou podezírali, že Snowdena zabila. Ona přitom vůbec netušila, kde její přítel je. Zjistila to až v červnu, stejně jako celý svět. Její přítel byl v Hongkongu a zveřejnil masivní kvantum informací o americké vládě.

Trvalo několik měsíců, než se spolu mohli opět setkat. Tehdy již Snowden žil v moskevském exilu a když ji poprvé uviděl, bál se, že dostane facku. „Co jiného byste čekal? Kdybyste utekl své ženě a ona by vás viděla ve zprávách, že jste hledaný, že se nemůžete vrátit domů. Co byste čekal?“ řekl se smíchem Snowden minulý týden rozhovoru pro deník The Guardian. V úterý totiž vychází jeho paměti a Američan se rozhodl, že poskytne pouze jeden rozhovor na kameru. Reportéry britského deníku zvolil proto, že to byli právě oni, kdo před lety zveřejnili Snowdenovo svědectví.

Život jako v USA

Hovořili o jeho vztahu s přítelkyní, o životě po emigraci i o běžném životě v Rusku, který se podle jeho slov příliš neliší od toho, co vedl v USA. „Chodím do restaurací, vídám se s přáteli, ale ve výsledku jsem jako kočka v bytě. Dobrovolně,“ popsal Snowden s tím, že podobný život u počítačové obrazovky v domácím prostředí měl i v Americe. Většinu příjmů má v současnosti z přednášek, které dává skrze videokonverzace.

V rozhovoru pro The Guardian pak americký whistle-blower řekl, že mu vadilo, jak média jeho přítelkyni zobrazovala. „Viděli, že tančí u tyče a tak z ní okamžitě udělali striptérku,“ uvedl Snowden. Stejně tak mu vadilo, že ji pravidelně obtěžovala FBI. Postupně mu však začalo docházet, že se nikdy už nepodívá domů. Byl ve městě, které zpravodajské složky USA vnímají jako sídlo nepřítele.

Přítelkyně Edwarda Snowdena Lindsay Millsová.

„Byl jsem vystrašený. Byl jsem z pohledu agentů CIA v centrále zla. A navíc jsem tu nechtěl skončit,“ popsal Snowden. Do Ruska přicestoval z Hongkongu přes Ekvádor, aby získal ochranu. Azyl získal a žije v Moskvě již šest let.

Lekce pro USA

V době, kdy se prezidentem USA stal Donald Trump a zdálo se, že se vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem zlepší, měl podle redaktora The Guardian Ewena MacAskilla Snowden opět strach, že jej Rusové vydají do USA, aby učinili gesto dobré vůle. Nakonec se tak nestalo. Sám Snowden si je vědom, že je nástrojem propagandy. „Rusko může říct USA, když jim dávají lekce o lidských právech: ‚Podívejte, my poskytujeme azyl vašemu whistle-blowerovi,‘“ komentuje situaci MacAskill.

Ve svých pamětech nazvaných Permanent Record podrobně vysvětluje svůj životní osud a také to, proč se rozhodl riskovat svobodu vyzrazením tajných dat. V rozhovoru s německým listem Die Welt zopakoval, že má stále zájem o získání azylu v Německu, pro francouzskou rozhlasovou stanici France Inter naopak řekl, že by si přál, aby mu azyl poskytla Francie.

Ve svých memoárech nyní Snowden líčí, že díky práci pro NSA a CIA dospěl k závěru, že americké tajné služby zneužily ústavu, proto neměl jinou možnost, než svá zjištění zveřejnit.

„Uvědomil jsem si, že jsem byl bláhový, když jsem si představoval, že by nejvyšší soud, Kongres nebo prezident (Barack Obama), snažící se distancovat od administrativy prezidenta George Bushe (mladšího), vůbec někdy pohnali tajné služby k odpovědnosti, a to kvůli čemukoli,“ píše Snowden v knize.

Návrat nepravděpodobný

AP poznamenala, že kniha přináší dosud nejpodrobnější vysvětlení kroků, které Snowden učinil. Svým rozhodnutím vyvolal celoamerickou debatu nejen o rozsahu tajných odposlechových programů, ale také o vyšších principech, které člověka přimějí postavit se proti možným nepravostem v systému státu i za cenu upadnutí do nemilosti a ohrožení vlastní svobody.

Zda se 36letý Snowden jednou bude moci vrátit do vlasti, kde mu hrozí za špionáž a krádeže státních dokumentů desítky let vězení, případně doživotí, jasné není. V Rusku prozatím může zůstat do roku 2020, Moskva mu ale azyl v minulosti opakovaně prodloužila.