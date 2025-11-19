Napadl sníh a vyrojili se sobi. Skotsko zaskočil první „vánoční“ dopravní kolaps

Auta tak musela trpělivě čekat, než zvířata přejdou na zasněžené pláně. Některá média událost s nadsázkou označila za první vánoční dopravní zácpu.
Velkou Británii a zejména Skotsko totiž zasáhla první arktická vlna zimy. V některých oblastech napadlo až sedm centimetrů sněhu, jak upozorňuje web Scottish Daily Express.
Tamní meteorologové proto vydali výstrahu. Teplota klesla pod bod mrazu a na většině území se může objevovat sníh a náledí. Přímo ve městě Aviemore, oblíbeném turistickém letovisku, je situace o něco lepší. Nasněžily tam jen dva centimetry.
Sněhová pokrývka také zahalila kostel svatého Ondřeje na kopci Kiln Pit Hill v hrabství Northumberland v Anglii. Podobné počasí má podle odborníků v království pokračovat.
„Chladný arktický vzduch ze severu ovlivňuje počasí ve Velké Británii, přináší první výrazné ochlazení tohoto podzimu a dává předčasně ochutnat zimní počasí,“ uvedl podle serveru mluvčí meteorologické služby (Met Office).
Nejchladněji by mělo být ve čtvrtek, silný severní vítr nejvíce zasáhne Severní Irsko nebo severovýchodní Anglii.