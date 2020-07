Sochu bílého otrokáře nahradila v centru Bristolu podobizna černošské demonstrantky

Bristol V červnu strhli aktivisté za rasovou rovnoprávnost sochu Edwarda Colstona v britském Bristolu. Po soše, která podle nich oslavovala otrokáře, zbyl pouze podstavec. Od úterka původní monument nahradila socha černošské demonstrantky se zdviženou paží, která znázorňuje gesto, jímž se zdraví lidé z komunity Black Lives Matter.

Inspirací pro vytvoření nové sochy se britskému umělci Marcu Quinnovi stala fotografie pořízená během červnové demonstrace v Bristolu. Během ní byla původní socha obchodníka Colstona stržena a vhozena do řeky Avon, protože podle demonstrantů oslavovala muže, který v 17. století zotročoval černošské menšiny.

Podle serveru CNN je na této fotografii zobrazena obyvatelka Bristolu Jen Reidová, jež během demonstrace vylezla na prázdný podstavec a zvedla paži v gestu, které používají lidé podporující komunitu Black Lives Matter.

Podle Reidových slov se jednalo o spontánní čin, o němž vůbec nepřemýšlela. „Když jsem tam stála na podstavci a zvedla ruku v gestu Černé síly, bylo to zcela spontánní,“ uvedla. „Bylo to, jako by mi v žilách proudil elektrický náboj energie.“

Když se jí ozval britský umělec s návrhem vytvoření sochy, která bude inspirována právě tímto aktem, neváhala a nabídku spolupráce přijala. „Je to neuvěřitelně silná fotografie, v momentě, kdy jsem ji uviděl, jsem věděl, že musí být zmaterializována. Kontaktoval jsem Jen skrz Instagram, společně jsme probrali různé návrhy a ona mi potvrdila, že se mnou chce spolupracovat,“ uvedl Quinn na středeční tiskové konferenci.

Socha vytvořená z černé pryskyřice nazvaná „Vlna síly (Jen Reidová) 2020“ je zamýšlena jako dočasný plán. Umělec potvrdil, že k trvalému umístění sochy nemá povolení. Pokud se sochu podaří prodat, výdělek chce Quinn darovat dvěma neziskovým organizacím, které se snaží o zařazení historie černochů do školních osnov. O jaké konkrétní půjde si zvolí Reidová.

„Nepostavili jsme na ten podstavec Jeninu sochu jako trvalé řešení toho, co by na něm nyní mělo stát - jedná se o záblesk naděje, který doufáme, že přivede zájem k tomuto stěžejnímu problému,“ dodal Quinn.



Původní bronzová socha stála v bristolském centru od roku 1895, nicméně se stala silně kontroverzní záležitostí vzhledem ke Colstonově roli v obchodování s atlantickými otroky (Atlantic Slave Trade) a její odstranění čelilo peticím již v minulosti.